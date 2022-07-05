  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Прем'єрка Швеції зробила Зеленському подарунок, який викликав істерику в росіян
рус
    Політика

    Прем'єрка Швеції зробила Зеленському подарунок, який викликав істерику в росіян

    Пропагандист Соловйов заявив, що політики не вірно трактують історію - Прем'єрка Швеції зробила Зеленському подарунок, який викликав істерику в росіян
    Пропагандист Соловйов заявив, що політики не вірно трактують історію
    фото: Офіс президента

    Андерсон подарувала копію листа Карла XII від 1711 року про визнання незалежності Запорізької Січі

    Під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Королівства Швеція Магдалена Андерссон подарувала президенту України Володимиру Зеленському копію листа короля Карла XII, написаного у 1711 році. Про це прем'єр-міністр Швеції сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

    «Сьогодні я принесла вам особливий подарунок», – заявила Андерссон.

    Зокрема, вона сказала, що йдеться про копію листа з Шведського національного архіву, написаного в 1711 році королем Карлом XII у місті Бендери (Молдова).

    За її словами, цей лист «був інструкцією шведському послу у Константинополі, щоб працювати заради свободи Запорізької Січі як незалежної держави, аби українські козаки ніколи більше не повинні були потерпати від репресій російського царя».

    «Вже у 18 столітті шведський король був вражений місцевим демократичним самоуправлінням українських козаків», – наголосила Андерссон.

    При цьому, Зеленський процитував частину цього листа. «Щоб найшвидше втілити у життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні і Війську Запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя», – прочитав фрагмент документа президент.

    Швецький подарунок викликав чергову істерику у кремлівських пропагандистів. Зокрема Володимир Соловйов одразу зайшовся піною і заявив, що політики не вірно трактують історію. «Чортовий цирк з кіньми – прем'єр-міністр Швеції передав Зелі копію листа Карла XII від 1711 року про визнання незалежності Запорізької Січі. Андерссон вважає, що такий дар «добре вписується в сучасний політичний контекст. Пани політики явно не дружать з історією», – написав Соловйов в Телеграм.

    Нагадаємо, 4 липня прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва. Раніше в Кремлі сталася істерика через Himars, які масово знищують росіян.

    Читайте також: Зустріч Зеленського і прем’єрки Швеції: про що домовилися
    Теги: Швеція окупанти війна Україна президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прем'єрка Швеції зробила Зеленському подарунок, який викликав істерику в росіян