Прем'єрка Швеції зробила Зеленському подарунок, який викликав істерику в росіян

Андерсон подарувала копію листа Карла XII від 1711 року про визнання незалежності Запорізької Січі

Під час свого візиту до Києва прем'єр-міністр Королівства Швеція Магдалена Андерссон подарувала президенту України Володимиру Зеленському копію листа короля Карла XII, написаного у 1711 році. Про це прем'єр-міністр Швеції сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Сьогодні я принесла вам особливий подарунок», – заявила Андерссон.

Зокрема, вона сказала, що йдеться про копію листа з Шведського національного архіву, написаного в 1711 році королем Карлом XII у місті Бендери (Молдова).

За її словами, цей лист «був інструкцією шведському послу у Константинополі, щоб працювати заради свободи Запорізької Січі як незалежної держави, аби українські козаки ніколи більше не повинні були потерпати від репресій російського царя».

«Вже у 18 столітті шведський король був вражений місцевим демократичним самоуправлінням українських козаків», – наголосила Андерссон.

При цьому, Зеленський процитував частину цього листа. «Щоб найшвидше втілити у життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні і Війську Запорізькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику повернути давню свободу володіння своєю землею та її колишні кордони, щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя», – прочитав фрагмент документа президент.

Швецький подарунок викликав чергову істерику у кремлівських пропагандистів. Зокрема Володимир Соловйов одразу зайшовся піною і заявив, що політики не вірно трактують історію. «Чортовий цирк з кіньми – прем'єр-міністр Швеції передав Зелі копію листа Карла XII від 1711 року про визнання незалежності Запорізької Січі. Андерссон вважає, що такий дар «добре вписується в сучасний політичний контекст. Пани політики явно не дружать з історією», – написав Соловйов в Телеграм.

Нагадаємо, 4 липня прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва. Раніше в Кремлі сталася істерика через Himars, які масово знищують росіян.