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  4. Нацбанк повідомив, скільки мільярдів Швеція переказала на потреби ЗСУ
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    Економіка

    Нацбанк повідомив, скільки мільярдів Швеція переказала на потреби ЗСУ

    &nbsp;У березні НБУ отримав переказ у розмірі 500 млн шведських крон - Нацбанк повідомив, скільки мільярдів Швеція переказала на потреби ЗСУ
     У березні НБУ отримав переказ у розмірі 500 млн шведських крон
    фото: iStock

    Уряд країни двічі переказував кошти на допомогу українським військовим

    Уряд Швеції переказав для потреб Збройних сил України на спецрахунок Нацбанку майже 1,7 млрд грн. Про це повідомила пресслужба НБУ.

    «577,7 мільйона шведських крон або майже 1,7 мільярда гривень надійшло минулого тижня на наш спеціальний рахунок, відкритий для збору коштів на потреби української армії!», – йдеться у повідомленні.

    В Нацбанку зазначили, що це – вже другий переказ від уряду Швеції. Зокрема, у березні НБУ отримав переказ у розмірі 500 млн шведських крон (понад 1,5 мільярда гривень в еквіваленті).

    «Ми надзвичайно вдячні уряду Швеції за значні благодійні внески, спрямовані на підтримку Збройних сил України. Українські військові вже п’ятий місяць поспіль мужньо обороняють від російських загарбників не лише територіальну цілісність нашої держави, але й відстоюють демократичні цінності усього цивілізованого світу. Тож наше єднання є надзвичайно важливим», – зазначив голова Національного банку Кирило Шевченко.

    Нагадаємо, Прем'єрка Швеції зробила Зеленському подарунок, який викликав істерику в росіян. Як повідомлялося, 4 липня прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва.

    Теги: Швеція росія окупанти ЗСУ війна гроші Україна окупація НБУ #stoprussia
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    Нацбанк повідомив, скільки мільярдів Швеція переказала на потреби ЗСУ