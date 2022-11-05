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Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО
Заради вступу в НАТО у Швеції вирішили відмовитись від підтримки курдів
фото: Reuters

Туреччина пообіцяла заблокувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо вона не припинить підтримувати ополченців

Новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення YPG, щоб отримати схвалення Туреччини щодо вступу до складу Північноатлантичного альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстром у коментарі Шведському радіо, повідомляє Reuters.

Туреччина вважає Сирійське курдське ополчення і його політичне відгалуження пов’язаними із Робітничою партією Курдистану. У країні партія вважається терористичним угрупованням, а також у США та ЄС. Антитурецьке повстання вона почала у 1980 році. 

Водночас Швеція разом зі Сполученими Штатами та кількома іншими членами Північноатлантичного альянсу підтримала YPG у боротьбі проти Ісламської держави.

Однак Туреччина пообіцяла заблокувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо вона не припинить підтримувати ополченців.

«Існує надто тісний зв’язок між цими організаціями та РПК, для того, щоб це було добре для відносин між нами та Туреччиною», – сказав Тобіас Більстром в інтерв’ю Шведському радіо.

«Основна мета – членство Швеції в НАТО», – додав він.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на членство в НАТО, підписані міністрами закордонних справ. Столтенберг запевняв, що країни приймуть до НАТО «з розкритими обіймами» після того, як вони подадуть заявки.

29 червня НАТО офіційно запросило Швецію та Фінляндію до Альянсу. За день до цього Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння, в рамках якого Анкара пообіцяла не блокувати процес вступу двох країн в обмін на виконання її вимог.

Ердоган заявив, що Швеція пообіцяла видати Анкарі 73 терористів в межах угод, затверджених спільним меморандумом.

5 липня міністри закордонних справ Фінляндії та Швеції Пекка Хаавісто та Анн Лінде підписали протоколи про вступ країн до Північноатлантичного альянсу. Президент США Джо Байден офіційно надіслав на ратифікацію верхньої палати Конгресу США протоколи щодо приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, звернувшись із проханням провести цю процедуру в короткий час.

Теги: Анкара Меморандум міністр президент радіо Туреччина Фінляндія Швеція

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