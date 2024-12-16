Сили оборони у грудні встановили рекорд зі знищення російської техніки

Найбільші втрати в автотехніці росіян було зафіксовано у березні 2022 року

Упродовж 14 грудня 2024 року українські захисники знищили та підбили 181 автомобіль російської армії. Це максимальне ураження такого типу техніки за добу від початку широкомасштабного вторгнення. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначає пресслужба відомства, йдеться про знищення та пошкодження вантажівок різного призначення (логістичний транспорт, зокрема паливозаправники) та легкої автомототехніки.

Перед цим найбільші втрати в автотехніці було зафіксовано 15 березня 2022 року. Тоді українські військовослужбовці знищили 179 одиниць автомобілів окупантів різного призначення.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року російські окупаційні війська значно посилили штурмові дії, що спричинило встановлення чергових рекордних показників втрат у ворога. Причому вони однаково високі як у піхотній компоненті, так і механізованій.

Як повідомлялося, Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні. Починаючи з 12 грудня ворог здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. За цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА.

До слова, Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції.