Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині
Задоренко: Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину
фото ілюстративне з відкритих джерел

«Ворог не проводить та не намагається здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку»

У ніч на 25 листопада малочисельна диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані. Про це повідомив очільник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Задоренко зазначив, що російська ДРГ намагалася прорвати український кордон у районі КПП Гоптівка – Нехотіївка. Задоренко наголосив, що атаку зупинили українські оборонці. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину.

«Час від часу ворог намагається «прощупувати» позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів», – написав глава ОВА.

Водночас Задоренко підкреслив, що ворог не проводить та не намагається здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку, і достатньої для цього кількості російських військових на кордоні не зафіксовано.

Нагадаємо, 13 листопада, російська армія здійснила спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку. Частина окупантів була переодягнена у форму українських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі», – йдеться у повідомленні. ЗСУ зупинили штурм окупантів: «Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили».

Декілька днів тому російські загарбники вже розпочали проведення активних штурмових дій на Времівському напрямку фронту. Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Нещодавно російські окупанти намагалися прорвати оборону Збройних сил України на запорізькому напрямку, щоб перехопити ініціативу на фронті. Проте наші воїни випередили їх, завдавши превентивних ударів, які зірвали ворожі плани. Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал Анатолій Баргилевич.

Читайте також:

Теги: окупанти армія Генштаб кордон ворог наступ штурм Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти вчинили злочин у Торецьку
Окупанти у Торецьку увірвалися в квартиру та розстріляли двох жінок
Вчора, 16:33
Війська РФ нещодавно просунулися до головного «українського плацдарму» в Курській області
Росіяни просунулися на Курщині, біля Великої Новосілки і Роздольного – карти ISW
Вчора, 05:37
Анатолій Баргилевич розповів про свою мрію
Начальник Генштабу генерал Баргилевич розказав про мрію, яку йому не дає втілити війна
21 листопада, 07:00
Під Брянськом палають склади боєприпасів
Генштаб підтвердив влучання у військовий склад у Брянській області
19 листопада, 09:40
Росіяни перекидають техніку із Запорізького напрямку
Окупанти масово перекидають військову техніку в бік Покровського району
16 листопада, 09:37
Сили оборони України проводять стабілізаційні дії на Времівському напрямку
Росіяни змінили тактику штурмів на Времівському напрямку – Сили оборони
13 листопада, 17:11
На фото: батько родини, який єдиний вижив після удару РФ. Загинула його дружина та троє діток
Наймолодшій було два місяці. У Кривому Розі чоловік втратив дружину та трьох дітей
12 листопада, 09:47
Ситуація на фронті 4 листопада
Карта бойових дій в Україні станом на 4 листопада 2024 року
4 листопада, 00:00
Франція призупиняє дію Шенгенської зони для вільного пересування
Франція відновлює контроль на всіх своїх кордонах
1 листопада, 07:45

Події в Україні

Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині
Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині
Захопили в полон росіян: Третя штурмова провела успішну операцію на Харківщині
Захопили в полон росіян: Третя штурмова провела успішну операцію на Харківщині
Росіяни вночі запустили 145 ворожих дронів. Як відпрацювала ППО
Росіяни вночі запустили 145 ворожих дронів. Як відпрацювала ППО
Зеленський відреагував на обстріли Росії та показав фото наслідків
Зеленський відреагував на обстріли Росії та показав фото наслідків
У військових частинах буде створено штатні підрозділи рекрутингу – Генштаб
У військових частинах буде створено штатні підрозділи рекрутингу – Генштаб
«Розпаковка» однієї з ракет КНДР. Фахівці виявили новітні іноземні компоненти
«Розпаковка» однієї з ракет КНДР. Фахівці виявили новітні іноземні компоненти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 листопада: ситуація на фронті
70K
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
43K
Ворог перетнув річку Оскіл на Харківщині і зайняв позиції однієї з бригад ЗСУ – Deep State
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 листопада 2024
18K
Сирський зустрівся з блогерами і викликав обурення в мережі
16K
Командир одного з батальйонів «Азова» розповів, як побратими називають Редіса

Новини

Без опадів: прогноз погоди на 25 листопада
Сьогодні, 06:00
У Калузі та Курську прогриміли вибухи, є влучання в нафтотобазу
Сьогодні, 03:13
У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:19
25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
ЗСУ про наступ РФ на Запоріжжя: Ворог поки не готовий
Вчора, 23:35
Під час посадки в аеропорту Анталії загорівся літак російської авіакомпанії
Вчора, 22:30

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua