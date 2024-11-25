Російська ДРГ намагалася прорвати кордон на Харківщині

Задоренко: Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину

«Ворог не проводить та не намагається здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку»

У ніч на 25 листопада малочисельна диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані. Про це повідомив очільник Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

Задоренко зазначив, що російська ДРГ намагалася прорвати український кордон у районі КПП Гоптівка – Нехотіївка. Задоренко наголосив, що атаку зупинили українські оборонці. Частину диверсантів вдалося ліквідувати, коли інші відступили назад на Білгородщину.

«Час від часу ворог намагається «прощупувати» позиції українських захисників, засилаючи своїх диверсантів, тому ця подія свідчить лише про міцність нашої оборони і злагоджені дії ЗСУ щодо ліквідації окупантів», – написав глава ОВА.

Водночас Задоренко підкреслив, що ворог не проводить та не намагається здійснювати активний наступ на Дергачівському напрямку, і достатньої для цього кількості російських військових на кордоні не зафіксовано.

Нагадаємо, 13 листопада, російська армія здійснила спробу прорвати оборону ЗСУ на Куп’янському напрямку. Частина окупантів була переодягнена у форму українських військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Сьогодні, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі», – йдеться у повідомленні. ЗСУ зупинили штурм окупантів: «Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили».

Декілька днів тому російські загарбники вже розпочали проведення активних штурмових дій на Времівському напрямку фронту. Про це в телеефірі розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Нещодавно російські окупанти намагалися прорвати оборону Збройних сил України на запорізькому напрямку, щоб перехопити ініціативу на фронті. Проте наші воїни випередили їх, завдавши превентивних ударів, які зірвали ворожі плани. Про це розповів начальник Генерального штабу ЗСУ, генерал Анатолій Баргилевич.