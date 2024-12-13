Росія запустила рекордну кількість дронів по Україні

Окупанти атакували Україну 193 безпілотниками, оновивши рекорд в листопаді

Починаючи з 12 грудня ворог здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. За цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як повітряні цілі виявили Сили оборони

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська обл.;

дві балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків – Брянська обл., ТОТ Криму;

одна балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська обл.;

24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;

сім крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків – Воронезька, Ростовська обл.;

одна керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті!

Як зазначають військові, станом на 11:30 підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К»;

1 балістичної ракети «Іскандер-М»;

80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

Авіаційні втрати ворога інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Таким чином РФ оновила рекорд за 26 листопада, коли випустила 188 дронів.

Нагадаємо, вранці по всій території України лунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками. Ворог здійснив черговий масований удар по Україні. Як повідомляв Зеленський, Російська Федерація запустила 93 ракети та майже 200 безпілотників.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове б'є по українській енергетиці. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено. Зокрема, через масовану ракетну атаку у Тернопільській області відключено 50 % споживачів.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.