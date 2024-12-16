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Втрати ворога станом на 16 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 16 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ від початку повномасштабної війни втратила в Україні 21151 артилерійську систему
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 16 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 16 грудня втратила

  • особового складу – близько 763510 (+1070) осіб,
  • танків – 9563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 19736 (+29) од.,
  • артилерійських систем – 21151 (+23) од.,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од.,
  • засоби ППО – 1025 (+0) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20372 (+16),
  • крилаті ракети – 2943 (+0) од.,
  • кораблі /катери – 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31480 (+82) од.,
  • спеціальна техніка – 3650 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 16 грудня
Втрати ворога станом на ранок 16 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 16 грудня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі сім ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою не здійснювався.

Активність флоту окупантів станом на 16 грудня
Активність флоту окупантів станом на 16 грудня
ВМС ЗСУ

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нині триває 1027-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб війна втрати ЗСУ окупанти росія Україна фронт

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