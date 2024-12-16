Втрати ворога станом на 16 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1070 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 16 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 16 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 16 грудня втратила:
- особового складу – близько 763510 (+1070) осіб,
- танків – 9563 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 19736 (+29) од.,
- артилерійських систем – 21151 (+23) од.,
- РСЗВ – 1256 (+0) од.,
- засоби ППО – 1025 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20372 (+16),
- крилаті ракети – 2943 (+0) од.,
- кораблі /катери – 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31480 (+82) од.,
- спеціальна техніка – 3650 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 16 грудня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі сім ворожих кораблів, з них чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 41 ракети.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою не здійснювався.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1027-й день повномасштабної війни в Україні.
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