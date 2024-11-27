Втрати ворога станом на 27 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

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До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало , що Сили оборони України уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний».

Нагадаємо, українські оборонці відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Нині триває 1008-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога у війні станом на 27 листопада 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 листопада 2024 року.

Триває 1008-й день повномасштабної війни в Україні

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