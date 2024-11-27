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Втрати ворога станом на 27 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 27 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1008-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:

  • особового складу ‒ близько 735410 (+1580) осіб,
  • танків ‒ 9449 (+14) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19304 (+48) од,
  • артилерійських систем – 20830 (+24) од,
  • РСЗВ – 1255 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1005 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64),
  • крилаті ракети ‒ 2765 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3687 (+4).
Втрати ворога у війні станом на 27 листопада 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 27 листопада 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 листопада:

  • у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них п'ятеро продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 27 листопада
Активність флоту окупантів станом на 27 листопада
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1008-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, українські оборонці відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що Сили оборони України уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний».

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Теги: окупанти війна втрати Генштаб ЗСУ

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