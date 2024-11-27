Втрати ворога станом на 27 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1580 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 27 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 27 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 735410 (+1580) осіб,
- танків ‒ 9449 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19304 (+48) од,
- артилерійських систем – 20830 (+24) од,
- РСЗВ – 1255 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1005 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19616 (+64),
- крилаті ракети ‒ 2765 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30126 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3687 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 27 листопада:
- у Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них п'ятеро продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1008-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, українські оборонці відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
До слова, Міністерство оборони Російської Федерації офіційно визнало, що Сили оборони України уразили далекобійними ракетами Atacms систему протиповітряної оборони С-400 та аеродром «Курськ-Східний».
Коментарі — 0