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Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 1018-й день повномасштабної війни в Україні
Фото: WSJ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 7 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 7 грудня втратила

  • особового складу ‒ близько 751910 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 9514 (+0) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17) од.,
  • артилерійських систем – 21055 (+12)од.,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 1022 (+2) од.,
  • літаків – 369 (+0) од.,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19),
  • крилаті ракети ‒ 2857 (+0) од.,
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49) од.,
  • спеціальна техніка ‒ 3633 (+0).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 7 грудня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 7 грудня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 грудня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, без ракет.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них одне продовжило рух із протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 7 грудня
Активність флоту окупантів станом на 7 грудня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1018-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ворог Генштаб ЗСУ фронт війна

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