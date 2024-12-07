Втрати ворога станом на 7 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 7 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 7 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 7 грудня втратила:
- особового складу ‒ близько 751910 (+1300) осіб,
- танків ‒ 9514 (+0) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 19535 (+17) од.,
- артилерійських систем – 21055 (+12)од.,
- РСЗВ – 1253 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 1022 (+2) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 329 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20042 (+19),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30948 (+49) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3633 (+0).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 7 грудня
- У Чорному морі один ворожий корабель, без ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, якій є носієм крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них одне продовжило рух із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 1018-й день повномасштабної війни в Україні.
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