Командувач американських ВПС розповів, коли може початися війна між США та Росією чи Китаєм

«Китай має зброю, яка призначена для поразки сил США в західній частині Тихого океану»

Війна між Сполученими Штатами та Росією чи Китаєм може розпочатися будь-якої миті. Про це пише Newsweek.

Таке попередження командувача військово-повітряних сил США Френк Кендалла прозвучало в той час, як Росія та Китай, дві з дев'яти країн, які мають ядерну зброю, дедалі більше товаришують одна з одною. Білий дім надає пріоритет збереженню стійкої конкурентної переваги над Китаєм, одночасно стримуючи вкрай небезпечну Росію.

Також у своїй промові перед курсантами Кендалл заявив, що його найважливішим завданням на посаді голови Департаменту ВПС є навіювання почуття невідкладності» щодо необхідності підготовки до наступної війни, в якій «нам, можливо, доведеться брати участь».

Він також заявив, що Китай має зброю, яка призначена для поразки сил США в західній частині Тихого океану, включаючи Тайвань і Південно-Китайське море, які є головними національними пріоритетами.

Кендалл зазначив, що в той час, як Росія продемонструвала свою готовність застосувати силу проти сусідніх країн, вона серйозно розглядала можливість застосування ядерної зброї. Зокрема, в Україні.

«Потенціал застосування ядерної зброї став таким реальним, яким я його будь-коли бачив» , – сказав він.

За словами Кендалла, думка про те, що ядерні держави не почнуть війну між собою, оскільки вони не робили цього в минулому, «дуже небезпечна».

«Загроза ядерної війни повернулася, можливо, ще в більш небезпечних формах», – наголосив він.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин звинуватив США в нагнітанні напруженості та провокаціях. Він зауважив, що Корейський півострів ніколи не зіштовхувався з таким ризиком ядерної війни, як зараз.

До слова, Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх