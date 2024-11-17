Через російську атаку на Запоріжжі поранені двоє людей

На місцях влучань працюють екстрені служби

Через ворожу атаку на Запоріжжя дістали поранення двоє людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Як йдеться у повідомленні, 59-річний чоловік наразі у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. 18-річний юнак після огляду лікарів від госпіталізації відмовився.

Також Федоров повідомив, що росіяни завдали 3 удари по Запоріжжю. На місцях влучань працюють екстрені служби.

Наразі системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі. Усі споживачі отримують електро-, водо- та теплопостачання.

Нагадаємо, що зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

Влучання зафіксували у Рівному, на Волині, Львівщині.