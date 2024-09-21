Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський

Зеленський: Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія, а Україна отримала менше, ніж має Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії заводи, які виробляють військову техніку та зброю, збільшують це виробництво, обходячи санкції. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«В Росії, наприклад, 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку, і вони збільшують це виробництво, обходячи санкції. А в Європі, а в Європейському Союзі, мені здається, десь 42 заводи. Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що Україні потрібні швидкі рішення партнерів, адже вона отримує менше озброєння, аніж має Росія:

«Тобто Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія, а Україна отримала менше, ніж має Росія. Це 2024 рік. Нам потрібні швидкі рішення – зараз, не потім. Бо потім буде важче. На повну будуть працювати ці 30 заводів і будуть виробляти стільки ж або більше, ніж виробляє Європа. А Росія буде мати більше уже 2025 році. Ми дивимось на Північну Корею, на Іран, які теж активно виробляють і дають Росії зброю. Це все дуже небезпечно і веде до поляризації світу».

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».