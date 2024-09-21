Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський: Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія, а Україна отримала менше, ніж має Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії заводи, які виробляють військову техніку та зброю, збільшують це виробництво, обходячи санкції. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«В Росії, наприклад, 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку, і вони збільшують це виробництво, обходячи санкції. А в Європі, а в Європейському Союзі, мені здається, десь 42 заводи. Росія виробляла в цьому 2024 році менше, ніж виробляє Європа. А Україна отримала менше, ніж має Росія», – йдеться у заяві.

Зеленський додав, що Україні потрібні швидкі рішення партнерів, адже вона отримує менше озброєння, аніж має Росія:

«Тобто Європа запустила весь свій організм, виробляє в півтора раза більше, ніж Росія, а Україна отримала менше, ніж має Росія. Це 2024 рік. Нам потрібні швидкі рішення – зараз, не потім. Бо потім буде важче. На повну будуть працювати ці 30 заводів і будуть виробляти стільки ж або більше, ніж виробляє Європа. А Росія буде мати більше уже 2025 році. Ми дивимось на Північну Корею, на Іран, які теж активно виробляють і дають Росії зброю. Це все дуже небезпечно і веде до  поляризації світу».

Раніше Володимир Зеленський повідомив основні пункти «плану перемоги» України. За його словами, Курська операція ЗСУ є частиною другого пункту плану.

Також Зеленський заявив, що на початку листопада «план перемоги» буде повністю готовий.

До того ж президент України заявив, що його зустріч із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом відбудеться 26-27 вересня. Володимир Зеленський додав, що вона буде важливою для обох сторін.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися із кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс та дізнатися, що вона думає про «план перемоги». Він додав, що наразі важливо комунікувати з усіма претендентами на посаду президента США щодо «плану перемоги».

Читайте також:

Теги: росія зброя війна військова техніка Україна озброєння росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається представити Україну як глобальний центр тероризму
Росія змінює головний комунікаційний наратив війни
17 вересня, 11:35
Місцеві жителі всю ніч та ранок слухали як вибухають склади з авіаційними КАБами, боєкомплектом та паливо-мастильними матеріалами
СБУ повідомила деталі спецоперації на аеродромі «Маринівка» на Волгоградщині (відео)
22 серпня, 12:36
Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день, знову зазнала атаки дрона (відео)
Нафтобаза, яка палає на Ростовщині шостий день, знову зазнала атаки дрона (відео)
23 серпня, 09:18
Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС
26 серпня, 08:28
Посилений контроль діятиме до 2025 року
Латвія посилила контроль за російськими та білоруськими товарами
25 серпня, 14:09
Зеленський на Ставці проаналізував ефективність ППО та ухвалили рішення щодо посилення Покровського напрямку
Зеленський після розмови із Сирським заявив, що Україна готує відповідь РФ
26 серпня, 20:40
Значне зростання біткоїна може бути у 2025 році
На біткоїн чекає «масштабне ралі» у 2025 році
10 вересня, 13:10
Філашкін закликав місцевих жителів не зволікати з евакуацією
Ворог перебив водопостачання до Покровська
12 вересня, 10:27
Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали
Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини
16 вересня, 03:38

Соціум

У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо
У Тверській області Росії атаковано секретний військовий об'єкт: що про нього відомо
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
Зеленський пояснив, чому Україні вже пізно використовувати Atacms
Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський
Росія збільшує виробництво військової техніки та зброї, обходячи санкції – Зеленський
У Тихорецькому районі РФ палає склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети (відео)
У Тихорецькому районі РФ палає склад, на якому зберігалися північнокорейські ракети (відео)
Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
Нічна атака на Росію: окупанти підрахували кількість безпілотників
У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії
У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
33K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2024
20K
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
17K
Звозили зброю КамАЗами: партизани в Донецькій області знайшли склад росіян із боєприпасами
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Сьогодні, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Вчора, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Вчора, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Вчора, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Вчора, 16:08
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
Вчора, 14:10

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua