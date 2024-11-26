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США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України

Ірина Бура
glavcom.ua
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США не бачать ознак присутності військ КНДР на території України
фото з відкритих джерел

Заступниця речника Пентагона каже, що США фіксували, що «північнокорейські військові розташовані навколо Курської області, але на цей момент вони не рухаються в Україну»

Сполучені Штати Америки (США) наразі не бачать жодних ознак присутності на території України північнокорейських військовослужбовців. Про це заявила заступниця речника міністра оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу у Вашингтоні.

«Немає жодних ознак того, що в Україні є солдати КНДР» , – сказала чиновниця.

Також вона зазначила, що Пентагон може підтвердити присутність військових Північної Кореї в Курській області, яка межує з Україною. Однак, за словами Сінгх, жодних пересувань підрозділів з військовими КНДР на українську територію не зафіксовано. 

А на запитання представників ЗМІ, чи мають США інформацію про загибель 500 північнокорейських військових в Курській області в результаті нещодавнього удару Сил оборони України, Сінгх не змогла це підтвердити чи спростувати.

«Отже, ми не можемо незалежно підтвердити втрати північнокорейських солдатів. Те, що ми говорили раніше, це те, що вони знаходяться в цьому регіоні і, безумовно, готові вступити в бойові дії проти українців. Але я поки не можу підтвердити ті повідомлення про те, що є жертви», – розповіла вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові помітили північнокорейських військових на Харківському напрямку. Ймовірно, вони проводитимуть штурмові дії. Про це телеканалу «Ми-Україна» розповів командир зведеного підрозділу 153-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак «Шериф».

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

Тим часом російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін хоче встигнути відбити Курську область в ЗСУ до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, тобто до 20 січня.

До слова, ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України.

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Теги: росія втрати диктатор Пентагон президент Україна Володимир Зеленський Північна Корея військові війна армія США Курщина

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