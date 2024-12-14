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Чому РФ знову атакує енергетику: аналітики ISW назвали неочікувану причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Чому РФ знову атакує енергетику: аналітики ISW назвали неочікувану причину
13 грудня Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти
фото з відкритих джерел

Атаку України 11 грудня окупанти використали, щоб виправдати свої удари по українській енергетиці

Остання серія ударів російський терористів по енергетиці України є частиною більш ширшої кампанії, яка переслідує дві мети. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення в осінньо-зимовий період окупанти неодноразово атакували українську інфраструктуру. Останні удари прийшлись на 16-17 і 25-26 листопада.

Вчора ж міноборони РФ заявило, що загарбники завдали удару 12-13 грудня у відповідь на українську атаку на Таганрог Ростовської області 11 грудня. Саме під час тієї атаки було використано надані союзниками американські далекобійні ракети Atacms.

«Росіяни, ймовірно, і так планували провести такий удар незалежно від того, що сталося. Атаку 11 грудня вони просто використали, щоб виправдати свої удари по українській енергетиці, які тривають ледь не всю війну», – йдеться в повідомленні.

В результаті експерти дійшли висновку, що російські повідомлення, ймовірно, спрямовані на досягнення двох цілей. По-перше, ворог хоче пом'якшити заклики російської ультранаціоналістичної спільноти до відплати за українські удари по Росії.

По-друге, це має підтримати кампанію Кремля з рефлексивного контролю. Зокрема, Москва вже давно намагається змусити західні країни ухвалити рішення щодо використання Україною західної зброї та майбутніх мирних перемовин на користь Росії.

Нагадаємо, вчора вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

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Теги: Укренерго електроенергія ISW окупанти Міноборони ворог росіяни обмеження відключення світла

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