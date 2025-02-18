Сили оборони відбили російський штурм поблизу Вовчанська (відео)

На Харківському напрямку в районі Вовчанська РФ не полишає спроб проводити штурмові дії із залученням бронетехніки

На Харківщині Сили оборони відбили штурм противника, а бронетехніку знищили. Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Зазначається, що на Харківському напрямку в районі Вовчанська РФ не полишає спроб проводити штурмові дії із залученням бронетехніки та атакувати оборонні укріплення українських захисників. Однак безуспішно.

На Харківщині захисники відбили штурм противника, а бронетехніку знищили



🎥13 бригада оперативного призначення НГУ «Хартія» pic.twitter.com/svAZWk4HTY — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 18, 2025

«Пілоти РУБпАК бригади тероборони спільно з суміжними підрозділами вистежують бронетехніку противника, яка залучається до штурмових дій. Наші захисники відбили штурм ворожої піхоти. Оператори FPV-дронів ударами знищили дві бойові машини та ще одну підбили. Також було знищено укриття особового складу противника і залишки вцілілої піхоти, які майстерно уразили наші БПЛА», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням двох ракет та 53 авіаційних ударів, застосувавши 67 КАБ минулої доби. Крім цього, залучили для ураження 1067 дронів-камікадзе та здійснили близько 4500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.