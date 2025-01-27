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Сергій Таран Політолог

Новий тур перемовин має відбуватися з позиції сили, а не лише долара

glavcom.ua
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«У риториці Трампа є чітке розуміння, що гальмо до миру сидить саме у Кремлі»
фото: ера

Трамп продовжує вперто говорити, що зупинить війну в Україні

Перший тур американо-російських перемовин відбувся. Відбувся заочно і не дуже вдало. Розмова з Путіним мовою економічних погроз і майбутніх санкцій, звісно, потрібна, але навряд чи вона сама по собі буде ефективною. Російський диктатор по великому рахунку плювати хотів на економіку та раціональні аргументи.

Але є і хороше – у риториці Трампа є чітке розуміння, що гальмо до миру сидить саме у Кремлі і саме тому він звертається насамперед до російського диктатора.

Однак ці звернення матимуть якісь наслідки, якщо до дискусії про санкції додадуться аргументи про безпеку та геополітику. Публічно оголошені наміри постачати зброю Україні у разі провалу розмов з росією, нарощування потужності НАТО, створення нових каналів комунікації із країнами, які мають для росії стратегічне значення (Китай, Індія) подіють на росію значно краще, ніж констатація реалій російської економіки.

Навіть, здавалося б економічний і справді важливий важіль впливу на путіна - намір обвалити ціну на нафту – подіє лише тоді, коли увімкнуються геополітичні , а не економічні важелі (скасування санкцій щодо Венесуели, розмова з країнами ОПЕК)

Інша хороша річ – Трамп продовжує вперто говорити, що зупинить війну в Україні. Тому зіскочити з теми просто так буде важко. І тому доведеться шукати нові і переконливіші аргументи. Тому варто очікувати нового туру перемовин, які мають відбуватися за правилами міжнародної політики з позиції сили, а не лише долара.

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Джерело
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Теги: санкції Китай Індія диктатор росія США Україна війна переговори Дональд Трамп путін

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Сергій Таран

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