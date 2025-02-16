Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контракт 18-24 за мільйон: одна з бригад отримала 300 заявок за три дні

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Контракт 18-24 за мільйон: одна з бригад отримала 300 заявок за три дні
Із кожним днем все більше людей будуть звертатися з заявами на військову службу
фото з відкритих джерел

28-ма ОМБр є однією з шести бригад, на які поширюється нова програма контрактної служби

За три дні від початку програми «Контракт 18-24» до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вже надійшло близько 300 заяв. Про це розповів начальник рекрутингової групи 28-ї ОМБр Денис Швидкий, передає Армія.inform.

«Конкретно наша бригада за три дні отримала близько 300 звернень. Після обробки заяв вже 50-60 людей готові до підписання контрактів. Надалі результати будуть покращуватися, коли люди зрозуміють усі плюси цієї програми», – сказав Денис Швидкий.

На його думку, з кожним днем все більше людей будуть звертатися з заявами на військову службу. 28 бригада є однієї з шести бригад, на яку наразі розповсюджується нова програма укладання контрактів.

«Наша бригада є яскравим прикладом переходу до натівських стандартів. Ми повністю супроводжуємо людей, які до нас звертаються з бажанням вступити на службу, в тому числі на етапі ВЛК. Далі йде базова військова підготовка, у нас є інструктори, які навчалися в країнах НАТО, мають досвід бойових дій», – каже Денис Швидкий.

Нагадаємо, що 28-ма ОМБр є однією з шести бригад, на які поширюється нова програма контрактної служби. Крім неї у списку перебувають 72-га, 95-та, 38-ма, 10-та і 92-га бригади.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу, а також доступні бойові посади.

До слова, у застосунку «Резерв+» тепер можна подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ. 

Також українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні. 

Читайте також:

Теги: армія українці контрактна армія ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти були активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 15 лютого 2025 року
Вчора, 00:27
На поштовій марці «Міста Героїв. Волноваха» буде зображено паровоз, що мчить крізь безкрайні поля соняшників
«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі
14 лютого, 05:11
У січні Новинському було оголошено підозру у держзраді
ДБР копає під Новинського: слідчі прийшли до парламенту
10 лютого, 15:38
Китай та США вступають у нову еру торгових відносин
Тарифна війна Трампа. Китай ввів нові мита на три товари із США
4 лютого, 08:30
Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі
Гендиректор МАГАТЕ прибув до України: яка мета візиту
4 лютого, 02:12
Підозрюваний підполковник перебуває під вартою без можливості внесення застави
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
30 сiчня, 13:06
Разом постраждалих – 125 тисяч, з них 85% становлять жінки
В Україні почастішали випадки домашнього насильства: цифри шокують
28 сiчня, 05:10
Рятувальники виявили та деблокували тіло 27-річного чоловіка, який став жертвою російського терору
У Запоріжжі після дев’яти днів пошуків під завалами виявили тіло людини
26 сiчня, 14:12
Рубіо зауважив, що «кожен повинен бути дуже щасливим», що президентом США обрали Трампа, який хоче «сприяти миру в світі і покласти край конфліктам»
Новий держсекретар США пояснив, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні
22 сiчня, 12:16

Події в Україні

Втрати України у війні: президент назвав нові цифри
Втрати України у війні: президент назвав нові цифри
Контракт 18-24 за мільйон: одна з бригад отримала 300 заявок за три дні
Контракт 18-24 за мільйон: одна з бригад отримала 300 заявок за три дні
Просування росіян в Україні сповільнилося – WSJ
Просування росіян в Україні сповільнилося – WSJ
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
Рятувальники зняли з крижини, яка дрейфувала Дніпром, трьох людей
Рятувальники зняли з крижини, яка дрейфувала Дніпром, трьох людей
Росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без тепла залишилось 46 тис. абонентів
Росіяни атакували Миколаївську ТЕЦ: без тепла залишилось 46 тис. абонентів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 лютого 2025
34K
В Антарктиді знайдено справжню «кліматичну бомбу» для планети
32K
ЗСУ провели зухвалу операцію під Покровськом: подробиці
22K
Суд арештував 18 мільйонів «заощаджень» начальника Бучанського ТЦК
14K
ЗСУ звільнили Піщане: Бутусов повідомив про ситуацію під Покровськом

Новини

Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Сьогодні, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Вчора, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Вчора, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
14 лютого, 23:26

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua