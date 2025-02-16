Контракт 18-24 за мільйон: одна з бригад отримала 300 заявок за три дні

Із кожним днем все більше людей будуть звертатися з заявами на військову службу

28-ма ОМБр є однією з шести бригад, на які поширюється нова програма контрактної служби

За три дні від початку програми «Контракт 18-24» до 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу вже надійшло близько 300 заяв. Про це розповів начальник рекрутингової групи 28-ї ОМБр Денис Швидкий, передає Армія.inform.

«Конкретно наша бригада за три дні отримала близько 300 звернень. Після обробки заяв вже 50-60 людей готові до підписання контрактів. Надалі результати будуть покращуватися, коли люди зрозуміють усі плюси цієї програми», – сказав Денис Швидкий.

На його думку, з кожним днем все більше людей будуть звертатися з заявами на військову службу. 28 бригада є однієї з шести бригад, на яку наразі розповсюджується нова програма укладання контрактів.

«Наша бригада є яскравим прикладом переходу до натівських стандартів. Ми повністю супроводжуємо людей, які до нас звертаються з бажанням вступити на службу, в тому числі на етапі ВЛК. Далі йде базова військова підготовка, у нас є інструктори, які навчалися в країнах НАТО, мають досвід бойових дій», – каже Денис Швидкий.

Нагадаємо, що 28-ма ОМБр є однією з шести бригад, на які поширюється нова програма контрактної служби. Крім неї у списку перебувають 72-га, 95-та, 38-ма, 10-та і 92-га бригади.

Нагадаємо, Міністерство оборони України офіційно розпочало проєкт «Контракт 18-24» – добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік. Відомство назвало бригади, у яких можна пройти службу, а також доступні бойові посади.

До слова, у застосунку «Резерв+» тепер можна подати заявку на однорічний контракт із ЗСУ.

Також українці віком від 18 до 24 років можуть проходити службу в ЗСУ за контрактом, але через проблеми зі здоров'ям добровольцям можуть відмовляти у його підписанні.