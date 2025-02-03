Україна попередньо встановила особу загиблого захисника, якого обезголовили окупанти

За три роки повномасштабної війни було підтверджено понад 177 випадків страти українських військовополонених

Національна поліція встановить контакт з рідними загиблого воїна

У мережі ширяться фото з російських інформаційних ресурсів із зображенням відсіченої голови українського військовослужбовця. Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС попередньо встановив особу загиблого. Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

За словами Добросердова, Національну поліцію України вже поінформовано для встановлення контакту з рідними військового та проведення необхідних слідчих дій з метою з’ясування обставин події, встановлення місцеперебування тіла та інших важливих деталей.

Також Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин поінформувало Офіс генерального прокурора про чергове грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку Російської Федерації.

«Закликаємо утриматися від поширення неперевірених відомостей та довіряти лише офіційним джерелам інформації. З метою забезпечення невідворотності відповідальності країни-агресора, кожен воєнний злочин ретельно документується, а відповідна інформація передається до міжнародних правових інституцій», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують більш як 49 кримінальних справ щодо вбивств понад 124 українських військовополонених на полі бою.

Раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографії з імовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову й кінцівки.