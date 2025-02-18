США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії: чого чекати Україні та ЄС?

Розкол між США і ЄС може призвести до заміни лідера світової демократії

На переговорах у Саудівській Аравії Вашингтон та Москва збираються обговорювати припинення війни в Україні. Тим часом, президент Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без участі офіційного Києва.

Адміністрація Дональда Трампа розпочала двосторонній переговорний процес з Росією, що вивело Путіна з ізоляції західного світу. США, ще донедавна лідер вільного світу, вирішили в односторонньому порядку без консультацій з країнами НАТО та без залучення України розпочати перемовини з державою-агресором Росією, що загрожує як членам Альянсу, так і самим Сполученим Штатам.

Виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції можна порівнювати або з Мюнхенською зрадою 1938 року, або з виступом Путіна 2007 року у Мюнхені, де він оголосив війну Заходу (чого Захід не почув, але відчули на собі Грузія у 2008-му і Україна у 2014-2022 роках).

Сила США є наслідком повоєнного устрою – з НАТО, з міжнародним правом та міжнародними організаціями і сильними союзниками в Європі, а не в безпрецедентних лекціях американських посадовців про відсутність демократії, свободи слова і цінностей в Європі, як і про відсутність загроз з боку Росії і Китаю.

Розкол між США і ЄС та всередині НАТО призведе до заміни Сполучених Штатів як лідера демократії на Китай як лідера нового авторитарного світопорядку. Цьому вже аплодують у Москві, Пекіні, Тегерані та Пхеньяні.

Політика адміністрації Трампа має позитивний ефект, адже змусила країни Європейського Союзу усвідомити нагальну необхідність стати суб’єктом переговорів про нову геополітичну архітектуру світу (до чого прагне Росія, Китай та США), негайно збільшувати витрати на власну оборону та допомогу Україні, виробляти більше власної зброї і збільшувати армії.

Жорстка критика нової політики США з боку ЄС змусила адміністрацію Трампа коригувати як власні меседжі щодо переговорів про Україну без України, так і утриматись від подальших заяв, які б поглиблювали євроатлантичний розкол.

Зараз важливо – які саме рішення (а не декларативні заяви) ЄС буде ухвалювати і втілювати.

Значна частина членів Республіканської партії США, яку зараз очолює Дональд Трамп, не підтримають політики умиротворення Путіна і відмови від України і союзників по НАТО.

Трамп з огляду на особливості свого характеру не піде на «європейський Афганістан» для США (тобто на відмову від України). Адже саме цього прагнуть Росія та її союзники – назавжди змістити США з п’єдесталу лідера.

Ми розглядаємо кризу американського лідерства та напругу в євроатлантичному таборі як тимчасовий виклик і можливість для Європи, США і самого НАТО стати сильнішими. Все залежить від рішень і дій.

Україна та ЄС повинні зробити все для створення переговорного формату «Україна-США-ЄС», погодити спільну рамку, ухвалити рішення на рівні Євросоюзу про довготривалу військову й фінансову допомогу Україні (у тому числі через закупівлю зброї в США), продовжити і посилити санкції проти РФ і контролювати їх виконання.

Партнери також мають підтримати моральний дух українських військових через демонстрацію єдності з Україною під час відзначення 3-го року масштабної російської агресії у війні, що розпочалась у 2014 році, а також готувати розміщення збройних сил країн ЄС і Великої Британії в Україні.