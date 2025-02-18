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Мирні переговори. Міністр оборони Швеції пояснив, що зараз має робити Європа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мирні переговори. Міністр оборони Швеції пояснив, що зараз має робити Європа
Міністр відзначив зростання української оборонної промисловості та наголосив на важливості інвестицій у її розвиток
фото: PAP

Пол Йонсон: «Найкраще, що ми зараз, як європейські союзники, можемо зробити, це посилити підтримку України»

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон переконаний, що Європа має продовжувати підтримку України до самих мирних переговорів. Про це він розповів у інтерв'ю 24 каналу. 

Йонсон наголосив на необхідності забезпечити справедливий мир, а не угоду, яка послабить Київ та зміцнить Москву. «Важливо, щоб це був справедливий мир восени, а не погана угода, яка підбадьорить Росію та послабить Україну», – зазначив Йонсон.

Міністр оборони підкреслив, що європейським союзникам необхідно активніше підтримувати Київ, щоб він міг вести переговори з позиції сили.

«Отже, найкраще, що ми зараз, як європейські союзники, можемо зробити, це посилити підтримку України. І тому ми лише минулого тижня оголосили про наш найбільший на сьогодні пакет підтримки України в розмірі €1,2 млрд. Ми зосереджені на тому, щоб надати українцям можливість вести переговори з позиції сили, як того хоче Україна», – заявив Йонсон.

З його слів, Європа має надати більше оборонного обладнання як із власних запасів, так і нововиробленої військової техніки, використовуючи потужності своєї оборонної промисловості.

«Ми можемо зробити більше – надавати Україні більше оборонного обладнання з наших власних запасів, як це робить Швеція. А також нововироблену військову техніку, адже у нас сильна оборонна промисловість», – сказав він.

Міністр також відзначив зростання української оборонної промисловості та наголосив на важливості інвестицій у її розвиток.

«Важливо інвестувати в українську оборонну промисловість, яка здійснила дивовижне нарощування виробництва. Ми відкриті для інвестицій в українські можливості ударів дальньої дії як ракетами, так і ударними дронами, артилерійськими снарядами тощо. Дуже дає надію і вражає те, наскільки Україна наростила виробництво протягом цього року», – заявив він.

Йонсон також назвав кілька напрямків, над якими працює Швеція задля підтримки України.

«Нарощування промислового виробництва у Швеції, щоб забезпечити українців більшою кількістю оборонного обладнання. Заохочення шведських компаній інвестувати всередині України, щоб забезпечити ефективну співпрацю. А також йдеться про трансфер технологій між шведськими та українськими компаніями», – наголосив міністр оборони Швеції.

Нагадаємо, Пол Йонсон 30 січня оголосив про надання Україні пакета військової допомоги приблизно на $1,2 млрд. Про це він написав у соцмережі Х. За його словами, приблизно $90 млн з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

Загалом оголошений Йонсоном пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Києву.

Також Швеція і Данія у п’ятницю, 6 грудня оголосили про розміщення великого замовлення на закупівлю БМП, з яких 40 машин призначені для України. 

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Теги: Швеція міністр Європа промисловість Україна переговори

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