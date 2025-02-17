Арестович вразив мережу своїми сценаріями завершення війни в країні

Арестович назвав три можливі сценарії закінчення війни в Україні

Під час ефіру з журналістом Василем Головановим колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович відповідав на питання глядачів. Одне з питань було про те, як може завершитись війна в Україні. Тож він назвав можливі сценарії закінчення війни, які, на його думку, є єдиними.

Найнегативнішим сценарієм для України, на думку Арестовича, є те, що Україна починає «воювати» з Трампом, внаслідок чого Трамп припиняє підтримку України. У ЗСУ руйнується лінія фронту. Військові, які повертаються з фронту влаштовують військовий «Майдан» і «зносять» Зеленського.

Росіяни, скориставшись цим, захоплюють більшу частину Лівобережжя (Полтаву, Харків, Дніпро, Запоріжжя). Арестович зазначає, що це передуватиме поверненню генерала Валерія Залужного з Великої Британії. Тоді він оцінить ситуацію, «бере владу у свої руки та зупиняє катастрофу терміновим миром із Росією».

Ще на думку Арестовича є варіант і гірше. Він каже, що навіть повернення Залужного може вже нічого не дати, оскільки Україна розпочне громадянську війну. Внаслідок чого, Росія поступово забиратиме території України.

Колишній радник ОП також стверджує, що є і один з кращих варіантів для України. Він заявляє, що можна перейти у партнерську позицію, домовлятись шляхом перемовин, «відвойовуємо ті території, які можливо і переходимо до відновлення країни та суверенітету».

«Інших варіантів ніяких немає», – каже він.

До слова, днями Олексій Арестович, який виїхав за кордон під час війни, поділився на Facebook своїми роздумами про труднощі з вибором їжі під час постійних подорожей. Також він порівняв себе з імператором, який потребує, щоб йому доставляли страви.

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович обурив мережу черговим дописом. Він прокоментував відео розстрілу російськими військовими беззбройних українських полонених, котрі, за його словами «повзали на колінах», а також звинуватив у ситуації військове керівництво ЗСУ.

Народна депутатка Марʼяна Безугла нарвалася на негативну реакцію мережі та колег після того, як написала допис, у якому підтримала Арестовича.