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Екскомандувач Об'єднаних сил Наєв прибув на фронт

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Екскомандувач Об'єднаних сил Наєв прибув на фронт
Днями журналіст Юрій Бутусов повідомив, що генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка»
фото: armyinform.com.ua

Напередодні Наєв дав інтерв'ю, де критикував політичне керівництво

Екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв прибув на місце виконання бойових завдань. Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

«Прибув на місце виконання бойових завдань. Входжу в курс справ, вивчаю склад сил і засобів. Переді мною – втомлені, але незламні воїни. Кожен із них – це історія відваги, болю і нескореності», – написав Наєв.

Він додав, що українські воїни тримають оборону не лише зброєю, а й силою духу.

«Тримаємо стрій, тому що за нашими спинами – ті, кого ми любимо. Ми знаємо, за що воюємо. Україна переможе. І ми зробимо для цього все, що в наших силах», – наголосив генерал-лейтенант.

Нагадаємо, днями журналіст Юрій Бутусов повідомив, що генерал-лейтенант Сергій Наєв отримав бойове розпорядження відбути на посаду командира тактичної групи «Велика Новосілка». В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця», якому підпорядковується «Велика Новосілка», цю інформацію ані підтвердили, ані спростували. «Якщо він у нас опиниться, ми будемо дуже раді його бачити. Але нам спершу самим мають про це (призначення) оголосити. А поки що жодного офіційного оголошення для нас самих не було, як пресофіцер не можу це коментувати. Дочекаємося», – сказав речник «Хортиці» Віктор Трегубов у розмові з «Главкомом».

Як повідомляв «Главком», 10 лютого зранку в інтерв’ю «Українській правді» генерал Сергій Наєв заявив, що у військових не було жодного документа, в якому було б написано, що 24 лютого 2022 розпочнеться наступ Росії. Відповідно, військові не змогли підготуватися до відбиття агресії належним чином. Темі виходу цього інтерв’ю Наєва ввечері того ж дня присвятив ефір на YouTube журналіст Юрій Бутусов.

В інтерв’ю Наєв також розповідав, що на початку повномасштабного вторгнення дії, які ухвалювалися у стислі терміни, були ініціативами, самостійними рішеннями головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та інших командувачів.

Як відомо, генерал Наєв після зміни Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного втратив посаду Командувача об'єднаних сил ЗСУ на підставі указу президента від 11 лютого 2024 року. Наєв тоді заявив, що довідався про своє звільнення з посади із засобів масової інформації. 

Відтоді Сергія Наєва, здебільшого, бачили у соціальних мережах як волонтера: він часто відвідував військові госпіталі, вручав обладнання та фотографувався з пораненими бійцями.

Нагадаємо, із середини квітня 2022 року слідчі ДБР аналізують воєнну документацію, провали у плануванні командування, що вплинули на швидку окупацію Півдня. «Главком» тривалий час збирає мозаїку розслідування у судовому реєстрі, а також через свої джерела в органах досудового розслідування.

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Теги: Сергій Наєв фронт війна

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