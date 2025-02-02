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Залужний у 2022 році пропонував наступати на Бєлгород: радник ексголовкома розповів подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Залужний у 2022 році пропонував наступати на Бєлгород: радник ексголовкома розповів подробиці
Згідно з планом, який нібито пропонував колишній головнокомандувач, спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі
фото з відкритих джерел

Ідею наступу на Бєлгородщину Залужний висунув на одній із нарад в РНБО

Радник колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Віктор Назаров стверджує, що ще у 2022 році той пропонував розвивати наступ на території Бєлгородської області росії. План цього наступу нібито реалізували вже у 2024 році під час проведення Курської операції. Про це Назаров сказав в інтерв’ю для BBC Україна.

За його словами, ідею наступу на Бєлгородщину Залужний висунув на одній із нарад в РНБО.

Згідно з планом, який нібито пропонував колишній головнокомандувач, спершу треба було стабілізувати лінію фронту на Донбасі, не проводячи там активних наступальних дій. Потім проводити операції з ураження об’єктів у Криму та операції в глибині території Росії, зокрема для ураження енергетичних об’єктів.

А після цього вже планували перенести бойові дії на територію Росії – на стик Курської та Бєлгородської областей. Також нібито пропонували оточити або блокувати Бєлгород, щоб позбавити росіян можливості завдання ударів по Харкову і створити загрозу постачання для російського угруповання на Донбасі.

На питання, чому цю операцію не реалізували, ексрадник Залужного сказав, що «це, мабуть, питання політичне».

У нього самого, мовляв, склалося враження, що у 2022 році пропозиції Залужного нікого не зацікавили, однак п’ять складників, які тоді пропонували, начебто зараз реалізовують на Курщині.

Курську операцію Назаров оцінив як успішну, назвавши її такою, яку провели «майже за всіма канонами військового мистецтва», адже її вдалося тримати в таємниці до останнього і зробити несподіваною для ворога.

Раніше Залужний назвав причину, яка призвела до погіршення ситуації на фронті. 

Нагадаємо, у своїй книзі «Моя війна» колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пише, що Росія почала розгортати ударне угруповання військ для вторгнення в Україну з 2020 року.

У книзі генерал майже не торкається подій після початку війни, оскільки ця частина майбутньої трилогії присвячена саме його життю до 24 лютого 2022 року. Залужний зокрема пише, що у 2021-му році вже «пахло» великою війною, оскільки Росія почала готуватися до неї ще роком раніше.

До слова, газета The Times окреслила чотири сценарії завершення війни в Україні. Всі вони виключають раптову смерть російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку. Окупантам вдалось просунутися поблизу Борової, Покровська та Курахового.

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Теги: Білгород війна смерть Україна радник Валерій Залужний наступ 24 лютого Курщина росія

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