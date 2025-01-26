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Росіяни мають перевагу у піхоті: яка ситуація в Великій Новосілці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Росіяни мають перевагу у піхоті: яка ситуація в Великій Новосілці
Триває 1068-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

ЗСУ роз’яснили, чи зможуть росіяни надалі наступати у Великій Новосілці

Загрози оточенню українських військ у районі Великої Новосілки немає. Бої за населений пункт тривають. Про це повідомляє пресслужба 110-ї ОМБр.

«Противник величезними силами піхоти намагався блокувати наші опорні пункти. Застосування техніки звелося нанівець, як з нашої, так і зі сторони противника. Все, що наближалося ближче кілометра до лінії зіткнення – знищувалося. Якщо по артилерії та FPV у нас з противником приблизний паритет, то по кількості піхоти у росіян величезна перевага. Але крові ми в них добре попили і продовжуємо кровопускання», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з районів, де виникала загроза оточення, українські підрозділи, використовуючи погодні умови, уміло вийшли.

«Це не означає що ми повністю вийшли з міста, бої у Великій Новосілці продовжуються. Всі дії направлені на мінімізацію власних втрат та максимального ураження противника», – уточнили в бригаді.

Водночас зазначається, що продовжувати наступ з Великої Новосілки в окупантів вже не вийде.

Нагадаємо, що відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 5 км. Станом на зараз росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області.

До слова, триває 1068-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Загалом від початку минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: ЗСУ окупанти війна Донеччина фронт

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