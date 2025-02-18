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Сили оборони вперше уразили рідкісну північнокорейську установку «Коксан» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сили оборони вперше уразили рідкісну північнокорейську установку «Коксан» (відео)
фото з відкритих джерел

Вперше самохідну артилерійську установку «Коксан» було помічено на російському озброєнні у жовтні 2024 року

Українські воїни вперше за час великої війни знищили північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан». Її було уражено на Луганщині. Про це повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця.

Техніку вдалося знищити бійцям 412 окремого полку безпілотних систем «Nemesis».

«Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, а активно-реактивним – 54-60 км. Швидкість стрільби: два постріли протягом 5 хв, а обслуговують цю машину вісім людей», – йдеться в повідомленні.

Вперше САУ «Коксан» була помічена на російському озброєнні у жовтні 2024 року. Перше бойове застосування зафіксовано ще під час ірано-іракської війни 1980-1988 рр.

Нагадаємо, бійці ГУР Міністерства оборони України в районі населеного пункту Тьоткіно на Курщині знищили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням.

Як повідомлялося, бійці батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади «Сталеві леви» ЗСУ знищили рідкісний експериментальний розвідувальний дрон окупантів «Мерлін-ВР».

До слова, Сили оборони України уразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Білгородській області.

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Теги: зброя військова техніка озброєння окупанти Луганщина ЗСУ

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