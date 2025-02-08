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Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Лубінець показав російських полонених перед обміном: що вони говорять
Росіяни запевнили, що проблем із медичним забезпеченням і харчуванням не мали, над ними ніхто не знущався
фото: скріншот із відео

Серед побажань росіян – регулярне здійснення передачі листів та посилок

Російські військовополонені розповіли про умови утримання в Україні. Вони також озвучили свої побажання. Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець. Він опублікував відео спілкування з росіянами перед процедурою обміну.

«На відео – мій Представник з прав людини в системі органів сектору безпеки та оборони Юрій Ковбаса із колегами опитують росіян щодо того, якими були умови утримання українською стороною», – зауважив омбудсман.

Він також вкотре наголосив, що Україна неухильно дотримується Женевських конвенцій та зауважив, що окупанти змогли розповісти про свої побажання.

«Серед побажань росіян – регулярне здійснення передачі листів та посилок, а також регулярні обміни військовополоненими», – розповів Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Україна зацікавлена в цих же ініціативах та процедурах.

«Тому сподіваюся, що ці ж побажання росіяни передадуть компетентним органам на тій стороні, і ігнорування ініціатив, про які просять самі утримувані в Україні військовополонені, припиняться», – додав він.

На відео росіяни запевнили, що проблем із медичним забезпеченням і харчуванням не мали, над ними ніхто не знущався. Дехто навіть голосно дякував.

Нагадаємо, Україна змогла повернути з російської неволі 5 лютого 150 воїнів. Серед повернених – воїни Військово-морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Як повідомлялося, під час обміну полонених 5 лютого повернувся житель села Дашківці Вінницького району Володимир Ткаченко. Чоловіка вважали зниклим безвісти.

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Теги: Лубінець росіяни відео Україна військові полон окупанти прикордонники

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