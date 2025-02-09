Поліція прокоментувала інцидент з побиттям лаборанта зі Львова

Чоловіка знайшли водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира та повідомили поліцейським

Старший лаборант кафедри ядерної фізики Львівського університету був знайдений з переломом черепа та набряком мозку на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва. Поліція розкрила деталі.

Повідомляється, що 7 лютого близько 18:00 чоловіка знайшли водії на проїжджій частині на околиці міста Житомира та повідомили поліцейським. Медики доставили постраждалого до реанімаційного відділення лікарні, де у нього були діагностовані тяжкі травми голови.

Сам чоловік не пояснив лікарям, як і де травмувався, однак при першому спілкуванні з поліцейськими, заперечив причетність до цього сторонніх осіб. Це зафіксували боді-камери патрульних. Наразі потерпілий у лікарні, його стан стабільний.

Поліція встановила, що потерпілий – 27-річний житель Львівської області, солдат однієї з військових частин.

«Зі слів колег, чоловік зник під час переміщення особового складу з частини, де він того дня отримав обмундирування, до тренінгового центру. Чоловік знаходився у кузові автомобіля, а під часу руху авто вистрибнув з нього. Під час втечі, ймовірно, й отримав зазначені ушкодження», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події та механізм отримання тілесних ушкоджень у межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України.

Нагадаємо, днями у мережі друг Степана Більченко заявив, що чоловіка викрили працівники ТЦК в районі Стрийського ринку у Львові, коли він йшов на роботу до Львівського університету, де працював старшим лаборантом кафедри ядерної фізики. За словами чоловіка, Більченка доправили до Личаківсько-Залізничного ТЦК та примусили за дві години пройти ВЛК. Потім Більченка з переломом черепа та набряком мозку знайшли на узбіччі траси у Житомирській області поблизу Києва. Лаборант знаходиться у критичному стані.

У Львівському обласному ТЦК спростували заяву про побиття працівника Львівського національного університету імені Івана Франка. Про цей інцидент з’явився пост на сторінці Львівського ОТЦК та СП у Facebook. «5 лютого 2025 року був призваний на військову службу Личаківсько-Залізничним РТЦК та СП міста Львова. 6 лютого солдат Більченко Степан Борисович був доставлений до військової частини А2900 для проходження базової загально-військової підготовки. Закликаємо не маніпулювати цією темою і оперувати виключно фактами. Жодних протиправних дій до громадянина Більченка військовослужбовцями Личаківсько-Залізничного РТЦК та СП здійснено не було», – пишуть на сторінці Львівського ТЦК.

Громадський активіст, сержант СВ ЗСУ Ілля Кротенко написав, що імовірно, після того, як Більченка доставили у навчальний центр, він втік в СЗЧ.