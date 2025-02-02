На Курщині загинув топчиновник РФ, який воював проти України

Єфремов уперше пішов на війну проти України ще 2022 року на чолі загону «Тигр»

52-річний Єфремов був командиром добровольчого загону «Тигр»

Віцегубернатор російського Приморського краю Сергій Єфремов, який повторно пішов на війну проти України в серпні 2024 року, був убитий на фронті, повідомив 2 лютого очільник регіону Олег Кожем’яко.

52-річний Єфремов був командиром добровольчого загону «Тигр», створеного влітку 2022 року. Нагороджений орденом донецьких бойовиків «герой ДНР». За словами Кожем’яка, Єфремов загинув, повертаючись із бойового завдання, місця смерті губернатор не уточнив.

За даними телеграм-каналів Shot та Mash, автомобіль, у якому перебував Єфремов, наїхав на міну в Курській області. Разом із ним загинув ще один офіцер.

Єфремов уперше пішов на війну проти України ще 2022 року на чолі загону «Тигр», сформованого в Примор’ї на базі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту. У лютому 2024 року Олег Кожем’яко призначив Єфремова віцегубернатором, відповідальним за внутрішню політику.

Раніше Збройні сили України ліквідували російського окупанта Василя Кузьміна. Як інформує Watchers, він був братом героя Росії Федіра Кузьміна.

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