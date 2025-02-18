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Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 23275 од. артсистем
фото: ОК Захід

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 18 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 18 лютого втратила

  • особового складу – близько 861090 (+1170) осіб,
  • танків – 10101 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 21075 (+12) од,
  • артилерійських систем – 23275 (+53) од,
  • РСЗВ – 1285 (+2) од,
  • засоби ППО – 1068 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 25224 (+152),
  • крилаті ракети – 3064 (+1),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+174) од,
  • спеціальна техніка – 3751 (+1).
Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 18 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нині триває 1091-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ війна Генштаб корабель втрати

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