Втрати ворога станом на 18 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 18 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 18 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 18 лютого втратила:
- особового складу – близько 861090 (+1170) осіб,
- танків – 10101 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 21075 (+12) од,
- артилерійських систем – 23275 (+53) од,
- РСЗВ – 1285 (+2) од,
- засоби ППО – 1068 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152),
- крилаті ракети – 3064 (+1),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37679 (+174) од,
- спеціальна техніка – 3751 (+1).
Активність флоту окупантів станом на 18 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1091-й день повномасштабної війни в Україні.
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