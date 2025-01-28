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НАТО підтвердило, що гендиректора Rheinmetall намагалася вбити Росія – Politico

Катерина Іванова
glavcom.ua
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НАТО підтвердило, що гендиректора Rheinmetall намагалася вбити Росія – Politico
Раніше CNN повідомляло, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера
фото: Ina Fassbender/AFP

Цей замах, якому запобігла розвідка, був частиною низки російських планів вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі

Високопосадовець НАТО підтвердив, що існувала російська схема вбивства Арміна Паппергера, керівника німецького виробника зброї Rheinmetall. Про це повідомляє Politico.

Так, заступник помічника Генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних технологій Джеймс Аппатурай повідомив, що цей замах, якому запобігли американські й німецькі розвідки, був частиною низки російських планів вбивств керівників оборонної промисловості по всій Європі.

«Ми бачили випадки саботажу, що відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження поїздів з рейок, підпали, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів промисловості, як, наприклад, публічне вбивство керівника Rheinmetall, але були й інші змови», – сказав Аппатурай на засіданні комітету Європейського парламенту з питань гібридної війни сьогодні вранці.

Аппатурай повідомив, що росіяни вербують персонал для своїх змов в Інтернеті, використовуючи «злочинні банди або несвідому молодь чи мігрантів» для здійснення злочинних дій.

«Як правило, це робиться грубо, але з певною метою – посіяти неспокій, щоб підірвати підтримку України», – додав офіційний представник НАТО.

Аппатурай також заявив членам Європарламенту, що стратегічна доктрина Росії полягає в тому, щоб досягти перемоги через політичну перемогу, «використовуючи будь-які інструменти», включаючи пошкодження інфраструктури або політичне втручання.

Нагадаємо, американська розвідка виявила на початку минулого року, що російський уряд планував вбивство генерального директора компанії Rheinmetall Арміна Паппергера, яка виробляє артилерійські снаряди і військову техніку для України.

Раніше генеральний директор німецької збройного концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що у 2024 році компанія поставить в Україну «сотні тисяч снарядів». Серед них будуть прототипи артилерійських снарядів з дальністю на 100 кілометрів. Про це він сказав на заході, організованому Асоціацією ділових журналістів у Дюссельдорфському промисловому клубі, передає Handelsblatt.

До слова, Столтенберг відмовився коментувати інформацію щодо замаху та заявив, що існує російська кампанія, яку організували спецслужби для «ворожих дій» проти країн НАТО.

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Теги: розвідка Німеччина вбивство військова техніка молодь росіяни НАТО

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