Сили оборони вперше збили дроном російський вертоліт Мі-8 – Forbes

Українські оператори БпЛА ще у вересні минулого року вперше спробували підбити російські гелікоптери в польоті

У середу, 31 липня, двокілограмовий український дрон «приземлив» 12-тонний російський вертоліт Мі-8. Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, українські війська щомісяця розгортають понад 100 тис. FPV-дронів по всій лінії фронту. Безпілотники атакують в бронетехніку окупантів та переслідують піхоту.

Зокрема, вчора з’явилися кадри, як під Донецьком горить російський гелікоптер Мі-8.

Журналісти стверджують, що українські оператори БпЛА ще у вересні вперше спробували підбити російські гелікоптери в польоті. Загроза безпілотників стала настільки серйозною, що російські повітряні сили РФ почали виділяти одні вертольоти для супроводу інших.

Під Донецьком горить російський гелікоптер Мі-8 фото з соцмереж

«Ймовірно, знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор українського безпілотника нарешті вразив російський вертоліт. Місяці промахів зрозумілі. Гелікоптер може летіти зі швидкістю понад 240 км на годину на висотах, що перевищують тисячі метрів – це надто швидко та надто високо, щоб двокілограмовий дрон міг зробити чистий постріл без величезної кваліфікації чи удачі з боку оператора», – пише видання.

Зазначається, що українському оператору безпілотника, який збив російського гелікоптера, або дуже пощастило, або він був дуже вправним, або обидва варіанти правильні. Українці помітили 12-тонний російський гелікоптер з трьома членами екіпажу на борту, який виконував ударні, транспортні та медично-евакуаційні місії, коли він ще був низько.

Як пише Forbes, російські військові мають сотні гелікоптерів, ще одна втрата для росіян не катастрофічна. Але тепер, коли українці збили свій перший гелікоптер, вони можуть подвоїти свої зусилля у цьому напрямку.

«Враховуючи, скільки безпілотників FPV українці розгортають щомісяця, загроза російським вертольотам може посилитися – дуже сильно», – підсумувало видання.

Нагадаємо, 24 липня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара на Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора – ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.