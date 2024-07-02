Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)
Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Олексій Смирнов повідомив у Телеграм-каналі, що пожежу локалізовано, гасіння триває
фото: виконуючий обов’язки губернатора Курської області Олексій Смирнов, Telegram

Влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста

У російському обласному центрі Курську, розташованому неподалік українського кордону, спалахнула велика пожежа, ймовірно, палає військова база. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал «Типичный Курск».

«Найпотужніша пожежа сталася в районі проспекту Перемоги. Величезний стовп диму здійнявся в небо, його видно з усіх куточків міста. У МНС подію ще не прокоментували», – йдеться у повідомленні.

Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Олексій Смирнов повідомив у Телеграм-каналі, що пожежу локалізовано, гасіння триває. Про постраждалих, причини та місце пожежі; не повідомляється. 

OSINT-дослідники (розвідка на основі відкритих джерел) на основі відео ТГ-каналу «Типичный Курск» визначили місце пожежі. За їхніми даними, горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830), на якій розташована велика кількість російської автотехніки, що обслуговує авіацію.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому. Згодом стало відомо, що СБУ атакувала полігон, з якого окупанти запускають «Шахеди».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали «Шахеди» по Україні. Як зазначається, саме тут розташований військовий полігон російських окупантів з якого, за словами представників ЗСУ, російські загарбники атакують цілі в Україні боєприпасами, що баражують, типу «шахед/герань». Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.

Читайте також: ВМС повідомили, яку техніку окупантів вдалося знищити внаслідок удару по складу в Єйську
 
Теги: пожежа розвідка відео росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін використовує європейський континент як поле битви»
Путін готує теракти на Олімпіаді у Парижі?
Вчора, 11:02
Зеленський: Україна та Захід по-різному бачать перемогу у війні з Росією
Зеленський пояснив, що для нього буде реальною перемогою у війні з Росією
30 червня, 18:59
Рада безпеки Росії, де Шойгу займає керівну посаду, вважає рішення МКС нікчемним і таким, що прийняте в рамках «гібридної війни» Заходу проти Росії
«Скільки у Міжнародного кримінального суду дивізій?». Як проросійські телеграм-канали розповідали про ордер на арешт Герасимова і Шойгу
28 червня, 16:56
Добровільно долучитися до армії зголосяться понад 4000 засуджених осіб
Малюська розповів, як мобілізовані в’язні будуть проходити військову службу
16 червня, 22:49
Жорж Далемані
Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
13 червня, 13:00
Історик зауважив, що ключовим є запитання – чи ці три точки, ці загрози, зіллються в одну
Історик назвав три найбільші загрози для світу
8 червня, 19:53
Отець Василій поки не має власної парафії
Священник, який 10 років служив у Московській церкві, розповів, що змусило його перейти до ПЦУ
8 червня, 15:59
Пожежники оперативно ліквідували займання
Росіяни вдарили безпілотником по маршрутці на Нікопольщині. Є постраждалі (відео)
6 червня, 12:29
Триває 831-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 3 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 червня, 07:59

Соціум

У Грузії розбився військовий штурмовик Су-25
У Грузії розбився військовий штурмовик Су-25
У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)
У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)
Їхати до Греції, Італії та Іспанії зараз небезпечно. Що слід врахувати туристам
Їхати до Греції, Італії та Іспанії зараз небезпечно. Що слід врахувати туристам
Британська розвідка пояснила, чому РФ відправляє на війну мігрантів
Британська розвідка пояснила, чому РФ відправляє на війну мігрантів
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
Скандальна конгресменка українського походження намагалась пройти до літака з пістолетом
Естонія скасовує пільги на транспорт для біженців з України
Естонія скасовує пільги на транспорт для біженців з України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
15K
Чи можна ставити сонячні панелі на фасаді багатоповерхівки? Роз'яснення експерта
6161
Онлайн карта бойових дій в Україні на 02.07.2024: ситуація на фронті
5621
Кабмін визначився з індексацією пенсій на найближчі роки
3656
Втрати ворога станом на 2 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
3080
Центробанк Росії визнав, що програє у боротьбі з інфляцією

Новини

Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля
Сьогодні, 15:36
Офіційний дозвіл на експорт F-16 від Нідерландів, початок головування РФ в Радбезі ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:39
За день ДТЕК повернув світло в 9 тис. осель, які були без електроенергії через обстріли
30 червня, 17:31
Росія знищила 80% українських ТЕС та 40% ГЕС – звіт МВФ
30 червня, 15:42
Атака дронів на Росію, протести в Ізраїлі: головне за ніч
30 червня, 06:40
Підвищення тарифу на світло все одно не покриває його собівартості – ICC Ukraine
29 червня, 10:09

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua