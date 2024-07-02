У Курську спалахнула масштабна пожежа: ймовірно горить військова база (відео)

Влада регіону не уточнювала, що саме горить у центрі міста

У російському обласному центрі Курську, розташованому неподалік українського кордону, спалахнула велика пожежа, ймовірно, палає військова база. Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал «Типичный Курск».

«Найпотужніша пожежа сталася в районі проспекту Перемоги. Величезний стовп диму здійнявся в небо, його видно з усіх куточків міста. У МНС подію ще не прокоментували», – йдеться у повідомленні.

Тимчасово виконуючий обов’язки губернатора області Олексій Смирнов повідомив у Телеграм-каналі, що пожежу локалізовано, гасіння триває. Про постраждалих, причини та місце пожежі; не повідомляється.

OSINT-дослідники (розвідка на основі відкритих джерел) на основі відео ТГ-каналу «Типичный Курск» визначили місце пожежі. За їхніми даними, горить 3754 центральна авіатехнічна база (в/ч 13830), на якій розташована велика кількість російської автотехніки, що обслуговує авіацію.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Після атаки в районі аеродрому у Єйську спалахнула пожежа в районі військового аеродрому. Згодом стало відомо, що СБУ атакувала полігон, з якого окупанти запускають «Шахеди».

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на мисі Чауда, звідки росіяни запускали «Шахеди» по Україні. Як зазначається, саме тут розташований військовий полігон російських окупантів з якого, за словами представників ЗСУ, російські загарбники атакують цілі в Україні боєприпасами, що баражують, типу «шахед/герань». Що стало причиною пожежі, наразі невідомо. Про ракетні атаки чи атаки безпілотників на цей район Криму останніми днями не повідомлялося.