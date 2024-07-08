Як Росія може повторити кримський сценарій у Молдові

Важливий фактор ризику для Молдови і України. Згадаймо початок окупації Криму

В українських та закордонних недержавних та державних експертів по ситуації в Молдові (і в т.ч. у Придністров'ї) стало таким загальним місцем в прогнозуванні впливу Росії на розкачування ситуації в сусідній країні те, що у країни-агресора (увага!) немає «прямого доступу» на територію Молдови.

Спеціально для колег Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» наводить свіженький приклад, що руйнує їхню логіку.

Турецький танкер Blue Chem, IMO 9519614, вийшов з Новоросійська о 18:02 28 червня і вже о 13:30 2 липня цього року прибув по річці Дунай до молдовського порту Джурджулешти...

Через Сулінське гірло.

Частину шляху пройшов по український ділянці Дунаю в районі Рені.

Варто нагадати не тільки прогнози щодо того, що РФ буде в жовтні намагатися створити в Молдові, де 20 жовтня 2024 президентські вибори і референдум по вступу в ЄС, «антимайдан», а те, що перші спецназівці РФ з материка зі зброєю потрапили в Севастополь в переддень початку окупації в лютому 2014 саме на цивільному судні – старенькому суховантажі...