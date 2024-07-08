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Андрій Клименко Журналіст, економіст і громадський діяч

Як Росія може повторити кримський сценарій у Молдові

glavcom.ua
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Турецький танкер Blue Chem

Важливий фактор ризику для Молдови і України. Згадаймо початок окупації Криму

В українських та закордонних недержавних та державних експертів по ситуації в Молдові (і в т.ч. у Придністров'ї) стало таким загальним місцем в прогнозуванні впливу Росії на розкачування ситуації в сусідній країні те, що у країни-агресора (увага!) немає «прямого доступу» на територію Молдови.

Спеціально для колег Моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» наводить свіженький приклад, що руйнує їхню логіку.

Як Росія може повторити кримський сценарій у Молдові фото 1

Турецький танкер Blue Chem, IMO 9519614, вийшов з Новоросійська о 18:02 28 червня і вже о 13:30 2 липня цього року прибув по річці Дунай до молдовського порту Джурджулешти...

Через Сулінське гірло.

Як Росія може повторити кримський сценарій у Молдові фото 2
Як Росія може повторити кримський сценарій у Молдові фото 3

Частину шляху пройшов по український ділянці Дунаю в районі Рені.

Варто нагадати не тільки прогнози щодо того, що РФ буде в жовтні намагатися створити в Молдові, де 20 жовтня 2024 президентські вибори і референдум по вступу в ЄС, «антимайдан», а те, що перші спецназівці РФ з материка зі зброєю потрапили в Севастополь в переддень початку окупації в лютому 2014 саме на цивільному судні – старенькому суховантажі...

Джерело
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Теги: росія окупанти Молдова референдум Дунай

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