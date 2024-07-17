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Оновлено список територій, де ведуться бойові дії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Оновлено список територій, де ведуться бойові дії
Перелік територій був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється
фото з відкритих джерел

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 25 червня 2024 № 170 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

В Україні оновлено перелік територіальних громад, які розташовані у районах проведення воєнних дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Згідно з наказом Мінреінтеграції від 25 червня 2024 № 170 внесено зміни до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Дізнатись про те, чи належить населений пункти до таких територій можна у документі нижче.

 

Зауважимо, що цей перелік був затверджений ще у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього мають бути погоджені з Міністерством оборони на основі пропозицій обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, попри всі розмови про військову економіку Росії та спрямування близько 8% свого ВВП на військові витрати, РФ здатна замінити приголомшливі втрати танків, броньованих машин піхоти й артилерії, лише витягнувши зі сховищ і відновивши запаси, накопичені за радянських часів. Хоча ці запаси величезні, вони не безмежні. 

До слова, у перші два роки повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 3 000 танків і 5 000 інших броньованих машин. У наступному році росіяни ймовірно перейдуть в оборону. Про це пише The Economist.

Читайте також: Переговори з Росією. Війна все одно продовжиться
Теги: окупанти війна Україна

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