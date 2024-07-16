Головна Світ Політика
search button user button menu button

Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури
Наслідки пожежі, яка сталася після удару безпілотника
фото: Telegram/Олексій Смирнов

Площа пожежі на заводі склала 400 кв. м

Влада Курської області показала наслідки пожежі на заводі низьковольтної апаратури. Відповідні фото опублікував очільник Курської області РФ Олексій Смирнов.

Зокрема, внаслідок пожежі, яка сталася після удару безпілотника, зруйновано дах будівлі, а всередині приміщень усе вигоріло.

«Пожежу, що виникла вночі в селищі Кореневе після атаки українського коптера на заводі низьковольтної апаратури, загасили. До її ліквідації залучалися сили рятувальників Коренівського та Рильського районів, а також спеціальна техніка», – заявив Смирнов.

Зазначимо, Коренівський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості РФ.

8 фото
На весь екран
Наслідки пожежі, яка сталася після удару безпілотника
фото: Telegram/Олексій Смирнов

Нагадаємо, в селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Площа пожежі склала 400 кв. м. Місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі «український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів».

Раніше повідомлялося, що Курську область 14 липня нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

До слова, дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області.

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.

Теги: безпілотник пожежа росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вам здається це маячнею, але росіяни вже переживають, хто буде ними керувати після Путіна
Російські еліти жертимуть одне одного. І ось чому
28 червня, 16:00
Путін звільнив відразу чотирьох заступників міністра та призначив трьох нових, серед них – свою родичку Цивільову
ISW: Путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників
18 червня, 06:56
Дзюдоїстка Таймазова фотографувалася для пропагандистських ресурсів на тлі зображення диктатора Путіна та літер Z
Україна вимагає відсторонити від Олімпіади дзюдоїстів з РФ, які підтримують війну
20 червня, 21:45
Латвійський національний театр заборонив гастролі російською мовою на своїх майданчиках до завершення війни в Україні
Латвійський національний театр заборонив використання російської мови у виставах
18 червня, 15:10
До оголошення мобілізації восени 2022 року російських військових практично не переслідували за відмову від служби
У Росії заведено понад 10 тис. кримінальних справ за відмову від служби в армії – ЗМІ
18 червня, 22:47
Російські полонені в таборі мають усе, стверджує Золкін
Журналіст розповів про проблему, яка виникла через комфортні умови для полонених росіян
23 червня, 21:20
Китай розробляє ударний безпілотник-камікадзе під назвою Sunflower 200
Китай і Росія розробляють безпілотник, схожий на «Шахед»
3 липня, 03:52
У Харкові прогримів вибух
У Харкові прогримів вибух
12 липня, 22:12
Сирський сказав, що найвищим пріоритетом є швидке практичне впровадження інноваційних бойових безпілотних та роботизованих платформ
Сирський назвав особливість сучасних бойових дій
12 липня, 22:17

Політика

Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок
Трамп визначився із напарником: МЗС Росії вставило свої п'ять копійок
Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури
Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури
Деякі країни ЄС можуть визнати «Талібан» – Bloomberg
Деякі країни ЄС можуть визнати «Талібан» – Bloomberg
Індія викликає українського посла після критики Зеленського в бік прем’єра Моді
Індія викликає українського посла після критики Зеленського в бік прем’єра Моді
Орбан звернувся до голови Євроради з несподіваною пропозицією щодо Росії
Орбан звернувся до голови Євроради з несподіваною пропозицією щодо Росії
Байден може провести з Трампом ще одні дебати: названо терміни
Байден може провести з Трампом ще одні дебати: названо терміни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Фаріон розповіла, куди витратила відсуджені у Львівської політехніки 100 тис. грн
19K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
17K
Вода навколо Нової Зеландії «закипає»: експерти пояснили, що відбувається
6052
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4058
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua