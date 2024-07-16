Очільник Курської області показав наслідки удару по заводу низьковольтної апаратури

Наслідки пожежі, яка сталася після удару безпілотника

Площа пожежі на заводі склала 400 кв. м

Влада Курської області показала наслідки пожежі на заводі низьковольтної апаратури. Відповідні фото опублікував очільник Курської області РФ Олексій Смирнов.

Зокрема, внаслідок пожежі, яка сталася після удару безпілотника, зруйновано дах будівлі, а всередині приміщень усе вигоріло.

У селищі Коренево Курської області після атаки БпЛА спалахнув завод низьковольтної апаратури. pic.twitter.com/Gp4rDaKqKg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 15, 2024

«Пожежу, що виникла вночі в селищі Кореневе після атаки українського коптера на заводі низьковольтної апаратури, загасили. До її ліквідації залучалися сили рятувальників Коренівського та Рильського районів, а також спеціальна техніка», – заявив Смирнов.

Зазначимо, Коренівський завод низьковольтної апаратури виготовляє продукцію для енергетики та інших галузей промисловості РФ.

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Наслідки пожежі, яка сталася після удару безпілотника фото: Telegram/Олексій Смирнов

Нагадаємо, в селищі Коренево Курської області Росії після атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури. Площа пожежі склала 400 кв. м. Місцевий губернатор заявив про те, що цієї ночі «український коптер скинув вибуховий пристрій на територію заводу низьковольтних апаратів».

Раніше повідомлялося, що Курську область 14 липня нібито атакували дрони. У місті Суджа розпочалася пожежа на телевізійній вежі.

До слова, дрони СБУ підірвали нафтобазу з пальним в Ростовській області.

Також уранці 9 липня в місті Калач-на-Дону у Волгоградській області РФ через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтобазі.