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Українські розвідники показали, як нищили ворожі гелікоптери

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Українські розвідники показали, як нищили ворожі гелікоптери
Дим після влучання в один із російських вертольотів
скріншот відео ГУР

Під прицілом ГУР були ворожі Мі-28, Ка-226 і Мі-8

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відеопідтвердження ураження трьох вертольотів у Росії – одного у Самарі та двох під Москвою.

«24 липня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара на Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора – ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226», – йдеться в повідомленні.

Останні два борти були розташовані на території російського «Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов».

«Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр», – пояснили розвідники.

Нагадаємо, що сьогодні ворожий винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту. 

Крім того, українська розвідка вночі та вранці 27 липня атакувала дронами нафтопереробний завод у Рязані та три військові аеродроми РФ: «Оленья» в Мурманській області, аеродром в Енгельсі Саратовської області та «Дягілєво» в Рязанській області. 

Теги: гелікоптер вертоліт розвідка росія

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