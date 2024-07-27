Українські розвідники показали, як нищили ворожі гелікоптери

Дим після влучання в один із російських вертольотів

Під прицілом ГУР були ворожі Мі-28, Ка-226 і Мі-8

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відеопідтвердження ураження трьох вертольотів у Росії – одного у Самарі та двох під Москвою.

«24 липня 2024 року на аеродромі «Кряж» у місті Самара на Росії згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8. А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора – ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226», – йдеться в повідомленні.

Останні два борти були розташовані на території російського «Національного центру гелікоптеробудування Міль і Камов».

«Це військове авіаційне підприємство держави-агресора займається розробкою, виробництвом та ремонтом вертольотів. У структурі центру діє два конструкторських бюро, дослідне виробництво, експериментально-дослідницький комплекс та випробувальний центр», – пояснили розвідники.

Один у самарі, два ― під москвою: на росії згоріло три гелікоптери pic.twitter.com/qFlaLTt8aO — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2024

Нагадаємо, що сьогодні ворожий винищувач Су-34 розбився у Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту.

Крім того, українська розвідка вночі та вранці 27 липня атакувала дронами нафтопереробний завод у Рязані та три військові аеродроми РФ: «Оленья» в Мурманській області, аеродром в Енгельсі Саратовської області та «Дягілєво» в Рязанській області.