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У Харкові пролунав вибух

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Харкові пролунав вибух
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наразі на Харківщині оголошено відбій повітряної тривоги

Сьогодні, 22 липня, у Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Нагадаємо, що ворог 14 липня обстріляв Харківщину. Кількість постраждалих через обстріл селища Буди в Харківському районі зросла до 25 людей, серед них є двоє дітей. Окупанти двічі вдарили по населеному пункту «Іскандером».

Раніше на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.

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Теги: Харків війна Харківщина вибух росія Україна

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