Наразі на Харківщині оголошено відбій повітряної тривоги

Сьогодні, 22 липня, у Харкові пролунав вибух. Про це повідомляє Суспільне.

Напередодні Повітряні сили України попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Нагадаємо, що ворог 14 липня обстріляв Харківщину. Кількість постраждалих через обстріл селища Буди в Харківському районі зросла до 25 людей, серед них є двоє дітей. Окупанти двічі вдарили по населеному пункту «Іскандером».

Раніше на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.