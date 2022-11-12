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Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу (фото, відео)
фото з соцмереж

Рашисти знищили повністю локації, де були потужні українські зв'язкові станції

Російські загарбники при відступі з Херсона на лівий берег Дніпра підірвали телевізійну вежу. Про це повідомила начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова «Суспільному».

«Телевежа у Херсоні дійсно була підірвана. Вона лежить на землі. Це відповідає дійсності. Зараз відбувається кроки по відновленню нашого зв'язку. Тому що окупанти знищили повністю локації, де були потужні наші зв'язкова станції», – сказала Лугова.

Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу (фото, відео) фото 1
Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу (фото, відео) фото 2
Відступаючи з Херсона, окупанти підірвали телевежу (фото, відео) фото 3

Раніше повідомлялося, що у Херсоні російські терористи перед відступом підірвали кілька об’єктів інфраструктури. Зокрема, окупанти пошкодили котельні та об'єкт обленерго, а також телецентр, який знаходиться біля телевежі. 

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.  

Генштаб повідомив, що ЗСУ в деяких місцях вже дійшли до правого берега Дніпра.

Тим часом міністерство оборони країни-агресорки відзвітувало про втечу з Херсона. Рашисти описують свій вихід, як «перегрупування» військ, при цьому звітують, що втрат живої сили та техніки при відступі не мають.

Додамо, що українське телебачення повернулося до Херсона ще вчора.

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Теги: Херсон війна росія окупанти Україна

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