Сили ППО збили ракети, якими РФ намагалася вдарити по портах

«З використанням авіації опівдні ворог атакував ракетами Х-59 портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Влучна робота сил протиповітряної оборони ліквідувала всі три ракети над морем», – йдеться у повідомленні.

Українські сили протиповітряної оборони сьогодні збили три ракети, якими ворог атакував портову інфраструктуру Очакова Миколаївської області та Чорноморська Одеської області. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Раніше повідомлялося, що українські захисники вдарили з гелікоптерів по скупченню військових РФ у районі Правдино Херсонської області. Результатом роботи ракетно-артилерійських підрозділів стало знищення складу паливно-мастильних матеріалів ворога.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 3 липня, Збройні Сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз рашистів в Мелітополі, нанесли більше 30 ударів.

Внаслідок удару Збройних сил України по аеродрому в Мелітополі знищено понад 200 російських окупантів, ще понад 300 поранено.

До слова, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.







