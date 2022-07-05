Над Дніпропетровщиною українські захисники збили шість ворожих ракет

Усього ворог випустив сім ракет

Українські захисники сьогодні збили шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр», якими ворог атакував Дніпропетровщину. Про це повідомляє повітряні сили ЗСУ

«Сьогодні, 5 липня, близько 4 години ранку, підрозділами зенітних ракетних військ Повітряного командування «Схід» збито шість із семи крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Ракетна атака окупантів була спрямована на Дніпро та область.

Як повідомлялося, у ніч на 5 липня російські війська випустили по Дніпропетровщині сім ракет. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, триває 132-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили зусилля на встановленні контролю над територією Луганської області у межах адміністративних кордонів. Ведуться бої на Бахмутському напрямку.