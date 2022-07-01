Повітряні сили збили ворожий безпілотник за $7 млн

Безпілотник намагався уразити ціль на Миколаївщині

Росія активно використовує безпілотники для розвідки в Україні. Сьогодні Збройні сили України збили черговий безпілотний літальний апарат «Форпост». Про це повідомляє Повітряне командування «Південь».

«Вранці, 1 липня, зенітним ракетним підрозділом повітряного командування «Південь» був знищений російський безпілотний літальний апарат «Форпост», який намагався найти чергову ціль для ураження на Миколаївщині. Плани окупантів, щодо отримання розвідувальної інформації порушені, пристрій «звільнений від виконання завдань за призначенням», – йдеться в повідомленні.

Додамо, що «Форпост», збитий підрозділом повітряного командування «Південь», є дороговартісним апаратом, який оцінюють у сім мільйонів доларів.

Раніше в командуванні зазначали, що це ліцензована ізраїльська копія БпЛА Searcher. За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК.

Нагадаємо, що ЗСУ станом на 1 липня ліквідували вже близько 35 750 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

Крім того, у війні Росії проти України поранень зазнали понад 90 тисяч рашистів.