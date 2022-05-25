У Покровську пролунав вибух: мер розповів подробиці

Внаслідок вибуху постраждало шестеро людей

Сьогодні, 25 травня, у Покровську Донецької області пролунав вибух. Цю інформацію підтвердив мер Покровська Руслан Требушкін у Telegram.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждало шестеро людей.

«Прилетіло» у Покровську громаду. Є поранені. За попередніми даними, шестеро осіб. Двохсотих немає», – повідомляє Требушкін.

Мер закликав місцевих мешканців евакуюватися з міста, а тих, хто виїхав поки не повертатися.

«Ситуація змінюється щогодини. Якщо вчора було більш-менш спокійно, то сьогодні зранку був обстріл, є постраждалі. Коли ми зрозуміємо, що дійсно територія нашої громади стала безпечною – всі отримають сповіщення, що можна повертатися до своїх домівок», – зазначив очільник міста.

На місці вибуху працює спеціальна комісія.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» призначила на сьогодні, 25 травня, додатковий евакуаційний потяг з Покровська Донецької області.

Нагадаємо, що сьогодні рашисти атакували не тільки Покровськ.

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