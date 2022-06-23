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    ЗСУ збили дві ракети в небі над Одещиною

    Українські військові продовжують нищити окупантів та їх озброєння - ЗСУ збили дві ракети в небі над Одещиною
    Українські військові продовжують нищити окупантів та їх озброєння
    фото з відкритих джерел

    Ворог намагається завдати удару по південних регіонах України

    Сили протиповітряної оборони збили над Одещиною дві ракети противника. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Одещина. «Мінус» дві ворожі ракети. Дякуємо силам ППО», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, вчора сили протиповітряної оборони також збили ракету, випущену російськими окупантами по території Одеської області.

    21 червня російські загарбники в черговий раз намагалися завдати ракетних ударів по Одеській області. Збройним силам України вдалося збити ракети над регіоном.

    Додамо, що сьогодні під час повітряної тривоги ворог випустив по Миколаєву три ракети з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Є поранені.

    До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Одещина Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили дві ракети в небі над Одещиною