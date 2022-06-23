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  4. Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву: є поранені
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    Події в Україні

    Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву: є поранені

    Окупанти продовжують нищити інфраструктуру українських міст - Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву: є поранені
    Окупанти продовжують нищити інфраструктуру українських міст
    фото ілюстративне

    Поранено одну цивільну особу

    Російські війська знову обстрілюють території України. По Миколаєву ворог сьогодні випустив три крилаті ракети. Вони влучили у об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «Миколаїв знов атаковано трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста», – йдеться в повідомленні.

    Внаслідок обстрілів поранено одну цивільну особу. Подробиці уточнюються.

    Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про гучні вибухи у місті. На той час у місті була оголошена повітряна тривога.

    Раніше, Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.

    До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву: є поранені