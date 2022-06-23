Рашисти вдарили ракетами по Миколаєву: є поранені

Поранено одну цивільну особу

Російські війська знову обстрілюють території України. По Миколаєву ворог сьогодні випустив три крилаті ракети. Вони влучили у об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Миколаїв знов атаковано трьома крилатими ракетами наземного базування з окупованої території Херсонщини. Влучання відбулося у виробничу та соціальну інфраструктуру міста», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів поранено одну цивільну особу. Подробиці уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про гучні вибухи у місті. На той час у місті була оголошена повітряна тривога.

Раніше, Кім пояснив, навіщо окупанти посилюють обстріли Миколаєва.

До слова, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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