Головна Світ Соціум
search button user button menu button

До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу
Для деяких українців із PESEL UKR у Польщі доступна грошова підтримка
фото із відкритих джерел

У Польщі триває прийом заявок на дві програми, що спрямовані на підтримку українців із PESEL UKR

У Польщі йде прийом заявок на участь у двох програмах підтримки українців зі статусом PESEL UKR, які мешкають у центрах колективного розміщення. Програма називаються Wspólnie do niezależności та реалізуються на території різних воєводств країни, пише yavp.pl.

Програма Польського Червоного Хреста (PCK)

Ця програма включає дев'ять воєводств: Нижньосилезьке, Куявсько-Поморське, Люблінське, Лодське, Мазовецьке, Опольське, Підкарпатське, Поморське та Свентокшиське. У її рамках громадяни України, які перебувають у центрах колективного проживання, можуть отримати фінансову допомогу для покриття витрат на переїзд, оренду житла, придбання меблів або обладнання, а також допомогу у вирішенні формальних питань, пов'язаних з орендою. Програма також передбачає виплати на період до шести місяців.

Програма Фундація Польський центр міжнародної допомоги (PCPM)

Ця програма діє у семи воєводствах: Сілезькому, Малопольському, Вармінсько-Мазурському, Підляському, Великопольському, Західно-Поморському та Любуському. Як і в першій програмі, українці отримають допомогу для покриття видатків на оренду житла, переїзд та інші пов'язані з цим витрати. Також передбачена підтримка в інтеграції, включаючи курси польської мови, професійні курси, допомога з влаштування дітей до шкіл та дитсадків, а також доступ до медичних послуг.

 Умови фінансування

Залежно кількості членів домогосподарства максимальний розмір виплат на покриття оренди житла становить:

  • Кімната для 1 особи – до 1 000 злотих,
  • Квартира/будинок для 1-2 осіб – до 2 200 злотих,
  • Квартира/будинок для 3-4 осіб – до 2 800 злотих,
  • Квартира/будинок для 5 осіб та більше – до 3 500 злотих.

Фінансування розподіляється на шість місяців, з покриттям 100% вартості у першому місяці та зменшенням суми до 30% у шостому місяці.

Реєстрація у програмі 

Для участі у програмі Польського Червоного Хреста можна заповнити заявку онлайн або завантажити анкету для подання поштою. Для PCPM також доступна реєстрація онлайн. Українці, які бажають взяти участь, можуть знайти подробиці та подати заявки на офіційні сайти відповідних організацій.

Нагадаємо, з жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.

Читайте також: У Варшаві частково обвалився дах торгового центру
Теги: Польща гроші українці житло гуманітарна допомога будинок реєстрація біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун виступатиме на Олімпіаді, маючи за плечима статус віцечемпіона світу-2023
Анонс Олімпіади на 31 липня. Остання можливість для України здобути нагороди в липні
31 липня, 09:15
«Дитина у період свого дорослішання, у підлітковому віці, обов'язково має знаходитися під увагою батьків»
Підліткова наркоманія. «Ви щодня проходите повз тисячі закладок, просто не знаєте про це» Здоров’я нації
13 серпня, 13:00
Нині українці воюють за символи і цінності, які у боротьбі з нацистами та совєтами відстоювали прибічники Степана Бандери, переконаний Вахтанг Кіпіані
Історик Вахтанг Кіпіані: Президент Зеленський повинен повернути Бандері Героя України Інтерв’ю
16 серпня, 20:30
Польща розповість про пропозицію 22 липня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС
Польща пропонує провести кампанію для боротьби з російською дезінформацією
21 липня, 01:25
Владислав Косіняк-Камиш: «Без розв'язання Волинського питання не буде вступу України до Європейського Союзу»
Волинська трагедія – перепона на шляху до ЄС? Нардепи відреагували на заяву віцепрем'єра Польщі
24 липня, 14:50
Міністерство внутрішніх справ України розповіло, як захиститися від аферистів
Використовують аудіодіпфейки: МВС попередило про нові кіберсхеми шахраїв
7 серпня, 08:31
Наразі ініціатив про зменшення мобілізаційного віку нижче 25 років немає
До зниження мобілізаційного віку закликають партнери України – Веніславський
6 серпня, 23:20
Наталія Ібрагімова прокоментувала ситуацію з усиновленням
Мобілізація спричинила бум усиновлення? Вражаючі цифри
9 серпня, 19:47
Капелюх Індіани Джонса продано за $630 тис.
Легендарний капелюх Індіани Джонса пішов із молотка
Вчора, 01:10

Соціум

До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу
До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу
Скільки українських біженців лишилося в Ізраїлі. Названо цифру
Скільки українських біженців лишилося в Ізраїлі. Названо цифру
В Іспанії померла найстаріша людина у світі
В Іспанії померла найстаріша людина у світі
Тимчасовий захист у Нідерландах: що змінилось для українців
Тимчасовий захист у Нідерландах: що змінилось для українців
ЗСУ просунулися у Курській області – ISW
ЗСУ просунулися у Курській області – ISW
Москву атакують безпілотники (відео)
Москву атакують безпілотники (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
230K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
113K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
67K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
24K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
20K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
18K
У якому місті Польщі найкращі заробітки: інфографіка

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua