До 3500 злотих на родину: українці у Польщі можуть оформити нову допомогу

У Польщі триває прийом заявок на дві програми, що спрямовані на підтримку українців із PESEL UKR

У Польщі йде прийом заявок на участь у двох програмах підтримки українців зі статусом PESEL UKR, які мешкають у центрах колективного розміщення. Програма називаються Wspólnie do niezależności та реалізуються на території різних воєводств країни, пише yavp.pl.

Програма Польського Червоного Хреста (PCK)

Ця програма включає дев'ять воєводств: Нижньосилезьке, Куявсько-Поморське, Люблінське, Лодське, Мазовецьке, Опольське, Підкарпатське, Поморське та Свентокшиське. У її рамках громадяни України, які перебувають у центрах колективного проживання, можуть отримати фінансову допомогу для покриття витрат на переїзд, оренду житла, придбання меблів або обладнання, а також допомогу у вирішенні формальних питань, пов'язаних з орендою. Програма також передбачає виплати на період до шести місяців.

Програма Фундація Польський центр міжнародної допомоги (PCPM)

Ця програма діє у семи воєводствах: Сілезькому, Малопольському, Вармінсько-Мазурському, Підляському, Великопольському, Західно-Поморському та Любуському. Як і в першій програмі, українці отримають допомогу для покриття видатків на оренду житла, переїзд та інші пов'язані з цим витрати. Також передбачена підтримка в інтеграції, включаючи курси польської мови, професійні курси, допомога з влаштування дітей до шкіл та дитсадків, а також доступ до медичних послуг.

Умови фінансування

Залежно кількості членів домогосподарства максимальний розмір виплат на покриття оренди житла становить:

Кімната для 1 особи – до 1 000 злотих,

Квартира/будинок для 1-2 осіб – до 2 200 злотих,

Квартира/будинок для 3-4 осіб – до 2 800 злотих,

Квартира/будинок для 5 осіб та більше – до 3 500 злотих.

Фінансування розподіляється на шість місяців, з покриттям 100% вартості у першому місяці та зменшенням суми до 30% у шостому місяці.

Реєстрація у програмі

Для участі у програмі Польського Червоного Хреста можна заповнити заявку онлайн або завантажити анкету для подання поштою. Для PCPM також доступна реєстрація онлайн. Українці, які бажають взяти участь, можуть знайти подробиці та подати заявки на офіційні сайти відповідних організацій.

Нагадаємо, з жовтня 2024 року українські родини з дітьми, які вимушено переїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення, зможуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця нова програма допомоги має на меті полегшити адаптацію та забезпечити більш стабільне життя українських біженців у Польщі. Однак, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати певним критеріям.