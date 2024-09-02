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СБУ затримала російську агентку, яка допомагала готувати удар по Миколаєву «в обхід» ППО

Ірина Міллер
glavcom.ua
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СБУ затримала російську агентку, яка допомагала готувати удар по Миколаєву «в обхід» ППО
Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку – колишню бухгалтерку місцевого підприємства
фото: Служба безпеки України

Росіяни намагалися дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Миколаєві ще одну інформаторку воєнної розвідки РФ. Зловмисниця збирала координати обʼєктів для нової серії ракетно-дронових ударів по місту. Про це повідомляє пресцентр СБУ

Повідомляється, що «під прицілом» ворога були заводи та виробничі цехи оборонно-промислового комплексу України.

Щоб здійснити вогневе ураження цих об’єктів «в обхід» ППО, агресор намагався дізнатися про місця базування зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ.

Для виконання ворожого завдання російська спецслужба залучила свою інформаторку – колишню бухгалтерку місцевого підприємства.

Щоб виявити потенційні цілі, зловмисниця об’їжджала місто різними маршрутами на громадському транспорті та здійснювала дорозвідку пішки.

У разі встановлення локації «потрібного» об’єкта, жінка фіксувала його на камеру телефону, роблячи вигляд, що вона з кимось розмовляє.

Усі отримані відомості вона узагальнювала у «звіт» для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ (відомого як ГРУ). Його установчі дані вже відомі контррозвідникам Служби безпеки.

Усі отримані відомості зрадниця узагальнювала у «звіт» для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ
Усі отримані відомості зрадниця узагальнювала у «звіт» для свого російського куратора – кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил РФ
фото: Служба безпеки України
СБУ затримала російську агентку, яка допомагала готувати удар по Миколаєву «в обхід» ППО фото 1
фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожої поплічниці і завчасно затримали її. У неї вилучено мобільний телефон, який фігурантка використовувала для зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який шпигував за Силами оборони на Вінниччині. Найбільше ворога цікавили локації складів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також фігурант розвідував пункти базування навчальних центрів Сил оборони та основні логістичні шляхи переправлення бойових засобів ураження на передову.

Теги: телефон жінка державна зрада СБУ ГРУ

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