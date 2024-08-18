Чи зможе штучний інтелект кардинально змінити наше життя

«Інтернет змінив майже всі наші бізнес-процеси, ліквідував одні професії й бізнес-моделі й породив інші, але не зміг поміняти нас самих»

Кажуть, що штучний інтелект докорінно змінить все. Я скептично ставлюся до цього.

Штучний інтелект – це технологія, а долю технології визначають люди. Якщо ви додаєте ШІ до совка, ви отримуєте совок зі штучним інтелектом. Якщо ви додаєте ШІ до диктатури, ви отримуєте диктатуру зі штучним інтелектом.

Задачі штучному інтелекту ставитимуть люди. Люди зі своїм обмеженим природним інтелектом, зі своїми емоціями, пристрастями, упередженостями.

Я пам'ятаю, як обіцяли, що інтернет докорінно змінить усе. Адже тепер вся інформація людства буде доступна кожній людині. Більше не буде брехні, бо буде легко перевірити факти. Більше не буде невігластва, бо буде легко і швидко отримати необхідні знання. Більше не буде упередженості, бо буде легко познайомитися з альтернативними точками зору на будь-яку проблему.

Ага. Так воно і сталося (закреслено) щось не схоже, щоб це сталося.

Бо людським спільнотам потрібно ціле покоління, щоб 5% людей у спільноті піднялися на наступний рівень мислення (і це буває дуже рідко й супроводжується надзвичайними стражданнями чи, в кращому випадку, надзвичайними зусиллями). Якщо брати масштаб людства, зміни за покоління становлять 1%. В кращому випадку. Бувають покоління, коли не плюс один, а мінус один. Або навіть мінус п'ять.

Ми зараз там, де ми є, завдяки незліченним поколінням наших предків, які дали нам вогонь, легенди, жито, колесо, корів, будинки, горщики, міста, держави, писемність, суд, філософію, бюрократію, університети, книгодрукування, науку, промисловість, медицину, кіно, інтернет та тисячі інших речей. Які щоразу рухали людство лише на 1% вгору, попри революційний характер кожної з цих змін.

Інтернет змінив майже всі наші бізнес-процеси, ліквідував одні професії й бізнес-моделі й породив інші, але не зміг поміняти нас самих. Попри гігантський стрибок глобалізації, схоже, кількість людей з глобальним мисленням (коло солідарності = все людство) за останні 30 років не змінилася.

Штучний інтелект змінить майже всі наші бізнес-процеси, ліквідує одні професії й бізнес-моделі й породить інші, але не зможе поміняти нас самих. Бо технологія в руках людей, а не навпаки.

Що може вплинути на людей? Школа, церква, університет, верховенство права, економічна свобода, масове підприємництво, ліберальна демократія, громадянська активність, підліткові організації, масова культура, подолання бідності, сталий мир. Можна спробувати додати до цього переліку ще пару пунктів. Технології впливають на це все дуже опосередковано й не завжди позитивно: наприклад, онлайн навчання в школі чи університеті дає мінус, а не плюс (хоча інтернет робить доступнішою додаткову освіту, але вона є цінністю лише для тих, хто отримав базову).

Отже, не чекайте революційних змін від роботів та штучного інтелекту. Революційні зміни роблять люди, і не завжди на краще, як доводить досвід іранської революції.