Стало відомо, яку загальну суму виплатить держава українським олімпійцям за медалі

За свої досягнення на Олімпіаді Ольга Харлан (по центру) отримає $205 тис.

Українським спортсменам буде виплачена сума у розмірі $1,67 млн

Олімпійська збірна України завершила виступи на Олімпійських іграх-2024, де завоювала 12 медалей. За здобуття медалей на Олімпійських іграх українським спортсменам були передбачені призові. Вони виділяються з державного бюджету в Міністерства молоді та спорту як преміальні за здобутки на Олімпійських іграх.

Як повідомив голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, розмір суми призових для золотої медалі у порівнянні з Токіо-2020 не змінився – $125 тис. Водночас виплати за «срібло» та «бронзу» виросли – з $80 тис. до $100 тис. та з $55 тис. до $80 тис. відповідно.

Призові за виграні медалі на Олімпіаді-2024

«Золото» – $125 тис. (5,1 млн грн)

«Срібло» – $100 тис. (4,09 млн грн)

«Бронза» – $80 тис. (3,2 млн грн)

За підсумками Ігор у Парижі Україна має три «золота» – командне у фехтуванні (Харлан, Комащук, Кравацька, Бакастова), з легкої атлетики у стрибках у висоту (Магучіх), з боксу у вазі до 80 кг (Хижняк). Вони отримають по $125 тис..

Хто отримав найбільше призових

$205 тис. – Ольга Харлан (фехтування);

– Ольга Харлан (фехтування); $125 тис. – Олександр Хижняк (бокс), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька (всі – фехтування);

– Олександр Хижняк (бокс), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Юлія Бакастова, Аліна Комащук, Олена Кравацька (всі – фехтування); $100 тис. – Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (обидві – веслування), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Сергій Куліш (стрільба), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика);

– Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Людмила Лузан та Анастасія Рибачок (обидві – веслування), Ірина Коляденко (вільна боротьба), Сергій Куліш (стрільба), Ілля Ковтун (спортивна гімнастика); $80 тис. – Жан Беленюк (греко-римська боротьба), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Михайло Кохан (метання молота).

Олімпійська збірна України завоювала на Олімпіаді 12 медалей фото: Суспільне

Таким чином, українським спортсменам буде виплачена сума у розмірі $1,67 млн. У перерахунку на гривні становить 68,3 млн грн.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходили у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбувся дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

До слова, золоті олімпійські медалі на Іграх у Парижі цього року коштують як ніколи дорого: ринкова вартість сировини, з якої вони виготовлені, становить близько $900.