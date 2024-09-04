Головна Країна Політика
search button user button menu button

Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції
фото: з відкритих джерел

Відставку Стефанішиною підтримало 241 нардепів

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала відставку віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відставку Стефанішиною підтримало 241 нардепів.

«Звільнення Стефанішиної Ольги з посади Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За 241», – написав Железняк. 

Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції фото 1

Стефанішина ймовірно залишиться у складі чинного уряду. Як підтверджують народні депутати після відставки Дениса Малюськи з посади очільника Міністерства юстиції, саме Стефанішина керуватиме цим напрямком, питання лише в тому чи посяде вона виключно посаду міністра, чи все ж поєднає її з посадою віцепрем'єра, адже євроінтеграційний напрям і надалі також буде закріплений за нею.

Ольга Стефанішина була призначена 4 червня 2020 року на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

До призначення на посаду міністра, у 2019 році на парламентських виборах балотувалася за списками партії «Українська стратегія Гройсмана» під № 25, до парламенту не пройшла.

Також працювала з березня по грудень 2017 року директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Вчора, 3 вересня, у Раду надійшла заява про відставку віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Також заяви про відставки подали ще низка міністрів. Серед яких, зокрема Олександр Камишін з Мінстратегпрому, якому пропонують посаду в Офісі Президента. Сам Камишін заявив, що працюватиме в оборонній сфері, але в «іншій ролі».

Теги: Верховна Рада депутат партії Українська стратегія звільнення Ярослав Железняк Ольга Стефанішина Олександр Камишін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України поінформував Трюдо про рятувальну операцію після російського обстрілу Полтави
Дозвіл на використання далекобійної зброї: Зеленський попросив Трюдо вплинути на партнерів
Вчора, 20:25
Шуфричу інкриміновано державну зраду
Нардеп Шуфрич постане перед судом
Вчора, 10:33
Військовозобов'язані, у яких неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні, отримали відстрочку
Вісім категорій чоловіків втратили право на відстрочку: кому у вересні можуть дати повістку
28 серпня, 18:14
Зеленський зробив низку заяв під час пресконференції на форумі «Україна 2024. Незалежність»
Нові заяви Зеленського та ліміти на переказ коштів на картку. Головне за 27 серпня
27 серпня, 21:00
Тренера підозрювали у зґвалтуванні та погрозі вбивства, але перед відправкою на війну статті змінили на більш легкі
Тренер з РФ, який зґвалтував дівчину з ДЦП, пішов на війну, щоб уникнути покарання
24 серпня, 16:11
Документ підтримав 281 народний обранець
Рада підтримала ратифікацію Римського статуту
21 серпня, 11:47
Закон захищає військових, які беруть участь в операції у Курській області
Рада схвалила законопроєкт про статус військових, які воюють у РФ
20 серпня, 14:39
Верховна Рада заборонила діяльність Московської церкви. Що далі?
Верховна Рада заборонила діяльність Московської церкви. Що далі? Тема дня
20 серпня, 14:00
Федієнко є противником будь-яких рухів під час війни щодо зміни правил гри для бізнесу
Хрестовий похід на провайдерів інтернету. Нардеп Федієнко пояснив, що не так з ідеєю Гетманцева
14 серпня, 20:12

Політика

Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду
Україна та Ірландія уклали двосторонню безпекову угоду
Рада звільнила голову Міндовкілля Стрільця
Рада звільнила голову Міндовкілля Стрільця
Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи
Рада підтримала відставку міністра юстиції Малюськи
Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції
Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції
Рада відправила у відставку міністра Камишіна
Рада відправила у відставку міністра Камишіна
Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна
Рада провалила звільнення Коваля з посади голови Фонду держмайна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
11K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
8484
Поліція Монголії затримала українських протестувальників – AP
6613
Чехія запроваджує обмеження на короткострокову оренду житла

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua