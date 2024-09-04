Рада звільнила Стефанішину з посади віцепрем'єр-міністра з питань євроінтеграції

Відставку Стефанішиною підтримало 241 нардепів

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні підтримала відставку віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відставку Стефанішиною підтримало 241 нардепів.

«Звільнення Стефанішиної Ольги з посади Віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За 241», – написав Железняк.

Стефанішина ймовірно залишиться у складі чинного уряду. Як підтверджують народні депутати після відставки Дениса Малюськи з посади очільника Міністерства юстиції, саме Стефанішина керуватиме цим напрямком, питання лише в тому чи посяде вона виключно посаду міністра, чи все ж поєднає її з посадою віцепрем'єра, адже євроінтеграційний напрям і надалі також буде закріплений за нею.

Ольга Стефанішина була призначена 4 червня 2020 року на посаду Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

До призначення на посаду міністра, у 2019 році на парламентських виборах балотувалася за списками партії «Українська стратегія Гройсмана» під № 25, до парламенту не пройшла.

Також працювала з березня по грудень 2017 року директором Урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету міністрів.

З грудня 2017 року по вересень 2019 року працювала на посаді генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату.

Вчора, 3 вересня, у Раду надійшла заява про відставку віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Також заяви про відставки подали ще низка міністрів. Серед яких, зокрема Олександр Камишін з Мінстратегпрому, якому пропонують посаду в Офісі Президента. Сам Камишін заявив, що працюватиме в оборонній сфері, але в «іншій ролі».