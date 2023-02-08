Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Антициклон Elisabeth накриє Україну: прогноз погоди на 8 лютого

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Антициклон Elisabeth накриє Україну: прогноз погоди на 8 лютого
Синоптик прогнозує потепління в Україні з 11-13 лютого
фото з відкритих джерел

Антициклон Elisabeth розжене хмари над Україною

На українців найближчими днями чекають люті нічні морози, а антициклон на ім'я Elisabeth принесе ясну погоду 8 лютого – вдень буде сонячно. Невелика хмарність можлива лише у Криму. Прогнозом погоди на 8 лютого поділилася синоптик Наталка Діденко.

У середу на сході та півдні України очікується сильний штормовий вітер. По всій території країни – ожеледиця.

Морози триватимуть - у ніч на 8 лютого очікується від 9 до 15 градусів зі знаком мінус, вдень - -1-7 градусів.

У Києві в середу вночі буде -10-13 градусів, вдень температура повітря встановиться на рівні 2-5 градусів морозу. Опадів не очікується.

Антициклон Elisabeth накриє Україну: прогноз погоди на 8 лютого фото 1

Попередньо морози в Україні мають послабшати 11-13 лютого.

До слова, у більшості балканських країн унаслідок шквального вітру і сильних снігопадів паралізовано дорожній рух, тисячі людей залишились без електроенергії.

Теги: прогноз погоди дорожній рух повітря вітер Наталка Діденко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано
Снігові бурі накрили Балкани: дорожній рух паралізовано
5 лютого, 18:58
У області можливі різкі коливання рівнів води до 0,1-0,2 м за добу
У Чернігівській області оголошено червоний рівень небезпеки (мапа)
31 сiчня, 10:23
Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму
Росія завдала збитків довкіллю України на мільярди: названо суму
14 сiчня, 09:08

Суспільство

Антициклон Elisabeth накриє Україну: прогноз погоди на 8 лютого
Антициклон Elisabeth накриє Україну: прогноз погоди на 8 лютого
У київських ТРЦ стало на 39% менше відвідувачів: у чому причина
У київських ТРЦ стало на 39% менше відвідувачів: у чому причина
Україна повернула 128 депортованих росіянами дітей
Україна повернула 128 депортованих росіянами дітей
Сейсмолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України
Сейсмолог розказав, чи докотиться хвиля землетрусів до України
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Філатов віддасть винагороду за викриття рекордного хабара ЗСУ? Експерти пояснили, чому це порожній піар
Філатов віддасть винагороду за викриття рекордного хабара ЗСУ? Експерти пояснили, чому це порожній піар

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Росії трапився землетрус
21K
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
20K
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає сейсмолог Сергій Вербицький
17K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8449
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
7456
Світом прокотилися землетруси: що відомо на ранок 7 лютого

Новини

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Вчора, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Вчора, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Вчора, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Вчора, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Вчора, 11:01
У Росії трапився землетрус
Вчора, 10:07

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту