Антициклон Elisabeth накриє Україну: прогноз погоди на 8 лютого

Синоптик прогнозує потепління в Україні з 11-13 лютого

Антициклон Elisabeth розжене хмари над Україною

На українців найближчими днями чекають люті нічні морози, а антициклон на ім'я Elisabeth принесе ясну погоду 8 лютого – вдень буде сонячно. Невелика хмарність можлива лише у Криму. Прогнозом погоди на 8 лютого поділилася синоптик Наталка Діденко.

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У середу на сході та півдні України очікується сильний штормовий вітер. По всій території країни – ожеледиця.

Морози триватимуть - у ніч на 8 лютого очікується від 9 до 15 градусів зі знаком мінус, вдень - -1-7 градусів.

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У Києві в середу вночі буде -10-13 градусів, вдень температура повітря встановиться на рівні 2-5 градусів морозу. Опадів не очікується.

Попередньо морози в Україні мають послабшати 11-13 лютого.

До слова, у більшості балканських країн унаслідок шквального вітру і сильних снігопадів паралізовано дорожній рух, тисячі людей залишились без електроенергії.